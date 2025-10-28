Пластмасови отпадъци задръстиха р. Вардар в Северна Македония

Видеоклип с хиляди пластмасови бутилки и други отпадъци, плаващи по река Вардар в района на Тетово, се превърна в причина за реакция на Министерството на околната среда в Северна Македония.

„В тези райони е очевидно наличието на по-малки или по-големи незаконни сметища на обществени площи, чието отстраняване и контрол са отговорност на местните органи на самоуправление и общинските инспекционни служби“, се казва в съобщение на министерството.

От там добавят, че заедно с Държавната инспекция по околна среда често обръщат внимание на Сдружението за местно самоуправление за необходимостта от постоянно наблюдение на ситуацията с управлението на отпадъците и засилено присъствие на общински власти и апелират към общините, общинските дружества и гражданите за съвместна отговорност за чистота на реките.

„Държавната инспекция по околна среда е във фаза на подготовка на изменения в Закона за екологична инспекция, с цел установяване на единна система за инспекционен надзор, която ще позволи по-ефективен контрол в областта на околната среда“, се казва в съобщението на Министерството по околната среда.

Хиляди споделяния има клип във Фейсбук профила на сайта „Тетово инфо“ за хилядите пластмасови бутилки, които плуват във водите на Вардар край тетовското село Копанце, вероятната причина за което е повишеното ниво на реката заради проливните дъждове в последните дни, които допълнително завличат изхвърлените по бреговете отпадъци.