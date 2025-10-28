Романът „Вестоносец от бъдещето“ на музиканта и писател Зорница Пачинова беше представен в Свищов

В къщата музей „Алеко Константинов“ в Свищов се проведе музикално-литературно събитие, на което беше представена книгата „Вестоносец от бъдещето“ на музиканта и писател Зорница Пачинова. Срещата бе част от програмата на „Седмица на духа“, посветена на 1 ноември – Деня на народните будители.

Дебютният роман на авторката, издаден през 2023 г., разказва за част от музикалния живот и перипетиите на главните герои – младата учителка Юлия Павлова и китайското момче Александър-Уанг Хоу.

„Историята е вдъхновена от мой ученик от Китай, когото започнах да обучавам от 8-годишна възраст и съпровождах до неговото израстване. Той е като ренесансов човек – свиреше на цигулка и пиано, беше добър математик, физик и говореше пет езика“, сподели Зорница Пачинова.

„Написах книгата, защото реших, че това е история, която трябва да бъде разказана и не може да бъде премълчана. Тя представя живота на едно изключително талантливо дете и премеждията, с които се сблъскват такива деца“, добави авторката.

Пачинова обясни, че романът „Вестоносец от бъдещето“ е започнал да се оформя още през 2015 г., но в продължение на години е бил усъвършенстван и обогатяван.

По време на събитието авторката изпълни музикални произведения на своята 300-годишна немска цигулка и прочете пред публиката откъси от книгата си.

Зорница Пачинова е родена в Свищов и е израснала и в Сливен – родния град на баща ѝ. Тя е писател и професионален музикант, преподавател по цигулка. В момента живее и работи в Германия, където свири в Консерваторията в Хамбург.