Туристическият бранш е сред най-подготвените за приемане на еврото у нас, смята зам.-министър Ирена Георгиева

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Информационна среща за въвеждане на еврото се провежда в Зала „Юнашки салон“ във Варна. Снимка: Красимир Кръстев/БТА
Варна,  
28.10.2025 18:44
 (БТА)
Туристическият бранш е сред най-подготвените за приемането на еврото на 1 януари догодина, каза днес във Варна зам.-министърът туризма Ирена Георгиева пред участниците в информационно събитие за въвеждането на новата валута в България. Домакин на срещата бе областният управител Андрияна Андреева. В разговора се включиха министърът на вътрешните работи Даниел Митов, зам.-председателят на Икономическия и социален съвет Милена Ангелова, зам.-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, главният касиер на БНБ Стефан Цветков, лидерът на КНСБ Пламен Димитров и Николай Гоцев, началник на политическия кабинет на министъра на отбраната.

Влизането на страната ни в еврозоната ще помогне за още по-голяма разпознаваемост на България като туристическа дестинация, посочи Георгиева. Тя уточни, че браншът е сред най-подготвените за приемане на еврото, тъй като от години работи с различни валути. Той напълно осъзнава какво ще му донесе приемането на единната валута, включително по-лесен достъп до инвестиции и по-голяма прозрачност, по-бързи и гъвкави отношения с партньорите от еврозоната, посочи зам.-министърът. По думите й от туристическия сектор никой не споделя тревога за това, което предстои.

Като положителен ефект от приемането на новата валута Георгиева посочи още, че българите ще пътуват по-спокойно, без скрити такси при плащанията им в чужбина. Искаме да наложим България като сигурна страна, с добър имидж, като свързана дестинация, имаме всички предпоставки за това, допълни зам.-министърът на туризма.

/ИЦ/

В допълнение

Към 19:19 на 28.10.2025 Новините от днес

