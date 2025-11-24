Предложената от опозицията анкетна комисия за случая с пожара в Кочани е върната, от ВМРО-ДПМНЕ внесоха свое предложение

Инициативата на опозиционните партии СДСМ и Левица за създаване на анкетна комисия за пожара в дискотека „Пулс” в Кочани е върната на вносителите за преразглеждане на предложението, е обявил председателят на парламента на Северна Македония Африм Гаши, пишат медиите в страната.

Според Гаши предложението не е в съответствие с парламентарния правилник, тъй като опозиционните парламентарни групи са поискали да имат не само председател на комисията, но и мнозинство в нея. Според структурата, предложена от СДСМ и Левица, в анкетната комисия трябва да има по четирима членове от СДСМ и ДСИ, трима от ВМРО-ДПМНЕ, двама от ВЛЕН и един от ЗНАМ.

Междувременно от парламентарната група на ВМРО-ДПМНЕ, ВЛЕН и ЗНАМ са внесли в парламента свое предложение за анкетна комисия, която да установи обстоятелствата и действията на институциите, не само по отношение на случилото се в Кочани, но и за пожара в модулната болница в Тетово, пътнотранспортното произшествие с автобус на „Дурмо Турс“ в Ласкарци и пътнотранспортното произшествие на „Беса Транс“ на АМ „Струма” в България, в които загинаха много хора.

Боян Стояноски от ВМРО-ДПМНЕ е уточнил, че за създаване на такава анкетна комисия са се подписали 77 депутати, като предложението е тя да има 15 членове, от които седем от ВМРО-ДПМНЕ, по двама от СДСМ, ДСИ и ВЛЕН, и по един от ЗНАМ, и Левица, като ще бъде председателствана от депутат от редиците на опозиционните партии. Според него всяка парламентарна група има право да предложи списък със свидетели и експерти, като всеки поканен експерт е задължен да се яви пред депутатите, а за всеки от случаите ще бъдат изготвени отделни заключения, които след това ще бъдат представени на правителството и прокуратурата.

Стояноски е категоричен, че има ключови разлики между тяхната и инициативата на СДСМ и Левица, защото с предложението на управляващата коалиция Правилникът на парламента е спазен и предлагат въвеждане на отговорност за тези, за които комисията заключи, че са извършили нарушение.