Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер смята, че Марк Гехи е способен да успее във всеки един отбор

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Dave Shopland
Лондон,  
28.10.2025 18:28
 (БТА)

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер смята, че капитанът на тима Марк Гехи е способен да успее навсякъде, на фона на информациите, че Байерн Мюнхен е поредният кандидат на подписа на английския защитник, пише агенция ДПА.

Гехи, чийто договор изтича в края на настоящия сезон, беше силно свързван и с Ливърпул по време на летния трансферен прозорец. Кристъл Палас ще се изправи именно срещу "червените" в мач от турнира за Купата на лигата в Англия в сряда.

Гласнер, който изведе Айнтрахт Франкфурт до успех в Лига Европа през 2022 година, не иска да спекулира за бъдещето на Гехи, но австрийският специалист твърдо вярва, че футболистът би се вписал в топ европейски клуб като Байерн.

"Да, той може да играе за всеки клуб по света", коментира Гласнер, който потвърди, че Крис Ричардс няма да пътува за гостуването на Ливърпул, след като получи контузия на прасеца, така че Джейди Канво ще започне като титуляр на "Анфийлд" заедно с вратаря Валтер Бенитес.

Победата на Кристъл Палас с 2:1 над Ливърпул във Висшата лига през миналия месец сложи край на перфектния старт на "червените" за сезона. И двата отбора обаче не са в най-добрата си форма в момента - Палас загуби три от последните си четири срещи във всички турнири след дълга серия без загуба.

"Засега резултатите не се отразяват негативно. Не се крием. Следваме пътя си и вярваме в това, което правим. На прав път сме", увери Оливер Гласнер.

/КМ/

