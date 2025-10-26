Подробно търсене

Асен Даскалов
Лидерът в класирането Арсенал победи Кристъл Палас в шампионата на Англия
AP Photo/Richard Pelham
Лондон,  
26.10.2025 18:21
 (БТА)

Арсенал победи с 1:0 у дома Кристъл Палас в лондонското дерби от деветия кръг във Висшата английска лига. Голът на победата за лидера в класирането беше реализиран от бившия футболист на "орлите" Еберечи Езе в 39-ата минута.

"Артилеристите" печелят за четвърти път през сезона с този резултат, а след почивката Габриел също беше близо до попадението във вратата на гостите, които се намират на десето място във временното класиране.

Водачът до момента Арсенал има 22 пункта и води с 4 пред Борнемут. "Черешките", които са на втора във Висшата лига, победиха с 2:0 на свой терен Нотингам Форест след попадения на Маркъс Тавърниър и Ели Крупи преди почивката.

Нотингам е на 18-та позиция със само 5 спечелени точки.

Манчестър Сити загуби с 0:1 като гост на Астън Вила след гол на Мати Кеш в 19-ата минута. В последните секунди на редовното време попадение на Ерлинг Холанд беше отменено заради засада.

Сити е на четвърто място с 16 точки, докато отборът от Бирмингам заема седмата позиция с 15 пункта.

Бърнли победи с 3:2 като гост на Уулвърхямптън, а с два гола за "вълците" се отличи Зиян Флеминг.

По-късно днес Евертън приема Тотнъм в последен мач от кръга.

Срещи от Висшата лига на Англия, девети кръг:

Арсенал - Кристъл Палас      1:0
Астън Вила - Манчестър Сити  1:0
Борнемут - Нотингам Форест   2:0
Уулвърхямптън - Бърнли       2:3

по-късно днес:
Евертън - Тотнъм
 
от събота:
Челси - Съндърланд  1:2
Нюкасъл - Фулъм     2:1
Манчестър Юнайтед - Брайтън 4:2
Брентфорд - Ливърпул 3:2

от петък:
Лийдс - Уест Хям  2:1

В класирането води Арсенал с 22 точки, пред Борнемут с 18, Съндърланд със 17 точки, 
Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед са с по 16 точки, 
пред Ливърпул и Астън Вила с по 15 точки, Тотнъм и Челси са с по 14 и други

/АВ/

