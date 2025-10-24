Подробно търсене

Защитникът на Кристъл Палас Марк Гехи: "АЕК Ларнака се справи добре и ни разочарова"

Кремена Младенова
снимка: David Davies/PA via AP
Лондон,  
24.10.2025 16:03
Капитанът на Кристъл Палас Марк Гехи заяви, че съперникът АЕК Ларнака се е справил добре в мача между двата тима от Лигата на конференциите, завършил със загуба с 0:1 за английския тим.

"Те вкараха, а ние не - просто е. Всеки отбор идва с различен план за игра. АЕК Ларнака се справи добре и ни разочарова, но въпреки това ние можехме да вкараме гол. Това е възможност за нас да се поучим и да продължим напред", коментира защитникът пред TNT Sports.

"Винаги вярваме докрай. Доказали сме го в различни мачове, но срещу АЕК не се получи. Човек обаче се учи, а това е ново преживяване за клуба. Надяваме се, че ще натрупаме още опит, чрез който ще можем да растем в подобни турнири", каза още Гехи и продължи:

"Когато резултатът е 0:0 и усещаш, че трябва да печелиш, разочарованието е разбираемо - не само сред феновете, но и сред нас футболистите. Всички имахме същото чувство, но това ни предоставя възможност да разберем, че тези европейски мачове са трудни, независимо срещу кого играем."

