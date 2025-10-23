Подробно търсене

ОБНОВЕНА Шест отбора имат максимален актив след първите два мача в Лигата на конференциите

Георги Крумов
снимка: AP Photo/Heinz-Peter Bader
Виена,  
23.10.2025 21:51 | ОБНОВЕНА 24.10.2025 00:27
 (БТА) 
Мачове от втория кръг в основната фаза на Лигата на конференциите:

АЕК Атина (Гърция) - Абърдийн (Шотландия)                   6:0
АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Слован Братислава (Шотландия)    1:0
Брейдаблик (Исландия) - КуПС Куопио (Финландия)             0:0
Дрита (Косово) - Омония (Кипър)                             1:1
Хекен (Швеция) - Райо Валекано (Испания)                    2:2
Риека (Хърватия) - Спарта Прага (Чехия)                     прекратен при 0:0 след първото полувреме заради дъжд
Шахтьор Донецк (Украйна) - Легия Варшава (Полша)            1:2
Шкендия (Република Северна Македония) - Шелбърн (Ирландия)  1:0
Рапид Виена (Австрия) - Фиорентина (Италия)                 0:3
Страсбург (Франция) - Ягелония (Полша)                      1:1
Кристъл Палас (Англия) - АЕК Ларнака (Кипър)                0:1
Хамрун (Малта) - Лозана (Швейцария)                         0:1
Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - Лех Познан (Полша)           2:1
Майнц (Германия) - Зрински Мостар (Босна и Херцеговина)     1:0
Самсунспор (Турция) - Динамо Киев (Украйна)                 3:0
Шамрок Роувърс (Ирландия) - Целе (Словения)                 0:2
Сигма Оломоуц (Чехия) - Ракув (Полша)                       1:1
Университатя Крайова (Румъния) - Ноа (Армения)              1:1

В класирането водят Фиорентина, АЕК Ларнака, Целе, Лозана, Самсунспор и Майнц с 6 точки.

/ГК/

