Шест отбора имат максимален актив след първите два мача в Лигата на конференциите

Мачове от втория кръг в основната фаза на Лигата на конференциите: АЕК Атина (Гърция) - Абърдийн (Шотландия) 6:0 АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Слован Братислава (Шотландия) 1:0 Брейдаблик (Исландия) - КуПС Куопио (Финландия) 0:0 Дрита (Косово) - Омония (Кипър) 1:1 Хекен (Швеция) - Райо Валекано (Испания) 2:2 Риека (Хърватия) - Спарта Прага (Чехия) прекратен при 0:0 след първото полувреме заради дъжд Шахтьор Донецк (Украйна) - Легия Варшава (Полша) 1:2 Шкендия (Република Северна Македония) - Шелбърн (Ирландия) 1:0 Рапид Виена (Австрия) - Фиорентина (Италия) 0:3 Страсбург (Франция) - Ягелония (Полша) 1:1 Кристъл Палас (Англия) - АЕК Ларнака (Кипър) 0:1 Хамрун (Малта) - Лозана (Швейцария) 0:1 Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - Лех Познан (Полша) 2:1 Майнц (Германия) - Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) 1:0 Самсунспор (Турция) - Динамо Киев (Украйна) 3:0 Шамрок Роувърс (Ирландия) - Целе (Словения) 0:2 Сигма Оломоуц (Чехия) - Ракув (Полша) 1:1 Университатя Крайова (Румъния) - Ноа (Армения) 1:1 В класирането водят Фиорентина, АЕК Ларнака, Целе, Лозана, Самсунспор и Майнц с 6 точки.