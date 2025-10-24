Подробно търсене

Георги Крумов
Линкълн Ред Импс се наложи над Лех Познан за първата победа в историята на отбор от Гибралтар в основната фаза европейски турнир
снимка: Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP, File
Гибралтар,  
24.10.2025 01:29
 (БТА)

Отборът на Линкъл Ред Импс се наложи с 2:1 полския над Лех Познан и донесе първата в историята на гибралтарския футбол победа в основната фаза на европейски клубен турнир.

Във втория кръг на Лигата на конференциите шампионът от малката средиземноморска страна стигна до трите точки в самия край. В герой за домакините се превърна Олива Рутенс, който бе точен в 88-мата минута.

Преди това Линкълн успя да открие резултата в 33-тата минута чрез Кике Гомес, но Лех бе успял да изравни в 81-вата минута чрез Микаел Ишак от дузпа.

Другият сензационен резултат вечерта дойде от Лондон, където местният Кристъл Палас бе победен с 1:0 от АЕК Ларнака.

Единственият гол за представителя на Кипър вкара Риад Баич в  51-вата минута. С победата АЕК запази стопроцентовия си актив и разделя първото място в класирането с италианския Фиорентина, като и двата отбора имат голова разлика от по 5:0.

Също минимална победа с 1:0 постигна и германският Майнц срещу гостуващия Зрински Мостар от Босна и Херцеговина. Нелсон Вайпер вкара за Майнц още в 24-тата минута, а Зрински игра с десет души на терена от 38-мата минута, когато Игор Савич бе изгонен с директен червен картон.

/ГК/

