Трансферът на Марк Гехи от Кристъл Палас в Ливърпул пропадна в сетния миг

Лондон,  
02.09.2025 09:17
Трансферът на капитана на Кристъл Палас Марк Гехи в Ливърпул за 35 милиона британски лири се провали в последния момент, съобщава информационната агенция ПА.

Неуспешният опит на Палас да привлече Игор Жулио като заместник се смята за причината „орлите“ да се откажат от сделката, която преди това бе договорена.

Гехи, чийто договор на „Селхърст Парк“ изтича в края на сезона, е преминал медицински преглед и изглеждаше сигурно ново попълнение в състава на мениджъра Арне Слот.

Ливърпул все  ак успя да уреди  пристигането на шведския нападател Александър Исак от Нюкасъл - в рекордна за Великобритания сделка от 125 милиона британски лири и с това приключи натоварения трансферен прозорец за шампионите на Англия, в който привлякоха още Юго Екитике, Флориан Вирц, Милош Керкез и Жереми Фримпонг.

