Осем състезатели от германския клуб Аделхаузен пристигнаха в Перник за съвместни борби

Осем борци от германския клуб Аделхаузен пристигнаха в Перник за съвместни борби, а председателят на местния клуб Миньор Иво Ангелов посрещна гостите с емоционално обръщение.

„Щастлив съм, че имаме гости от Германия, не къде и да е, а в тази прекрасна зала. Зала, която благодарение на господин Владимиров, ремонтирахме и оборудвахме, благодарение на него привлякохме най- добрите треньори“, каза Ангелов.

Той пожела на младите спортисти да общуват повече, защото медалите и купите хващат ръжда, но истинските приятелства не. Председателят на пернишкия клуб получи специален подарък от Аделхаузен, а техен представител изказа благодарността си за 15 – годишната съвместна работа.

Сред официалните гости бяха кметът Станислав Владимиров, секретарят на Община Перник Иво Симеонов, треньора на националния отбор по борба класически стил Стоян Добрев и олимпийския шампион Георги Мърков, както и Елина Васева, която е международен - олимпийска категория съдия. Тя бе част от треньорския състав на клуб Миньор

Кметът Владимиров поздрави немските борци и им пожела да съхранят Перник в сърцата си.

„Нашият клуб продължава да се развива с бързи темпове. Перник е един от градовете, които е донесъл най – много медали на нашата страна, донесъл е така гордост с велики шампиони, аз съм сигурен, че с този труд, съвсем скоро ще видим новият и световен, и олимпийски шампион“, коментира Станислав Владимиров.

От българска страна, заедно с пернишките състезатели в схватките се включиха състезатели от отбори като Левски, ЦСКА, Васил и Георги Илиеви и още един столичен клуб.