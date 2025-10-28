Последният във Втора лига Беласица (Петрич) освободи двама бразилци и подписа договори с двама местни таланти от школата

Намиращият се на последното място във Втора лига отбор на ОФК Беласица Петрич се разделя с двама от чуждестранните състезатели в отбора – Густаво Сантана и Винисиус де Оливейра. От клуба им изказаха благодарност за положените усилия до момента.

Иначе и двамата се подвизават като атакуващи полузащитници, като до момента имат по 9 мача всеки от тях, като нямат нито голове, нито голови подавания.

В същото време клубът продължава да следва своята дългосрочна стратегия – да развива и налага млади местни таланти, които да бъдат бъдещето на петричкия футбол.

Илиян Филчев и Димитър Василев, двама перспективни юноши от школата на Беласица, подписаха дългогодишни професионални договори с клуба.

“Те са пример за труд, постоянство и любов към играта – ценности, върху които изграждаме днешната и утрешната Беласица“, съобщиха на официалната страница “комитите“.

Преди няколко дни към състава се присъедини опитният полузащитник Георги Каракашев, но това не помогна особено за резултата. Макар и като домакини и с добра игра, петричани паднаха с 0:1 от Марек (Дупница) и остават на дъното на Втора лига с 4 точки.