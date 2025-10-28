АТА: Изграждаме солидна инвестиционна архитектура за албанския туризъм, каза министърът на туризма Бленди Гонджа

На срещата на върха за бъдещето на хотелиерството в Дубай албанският министър на туризма, културата и спорта Бленди Гонджа каза, че за него е чест да представлява Албания в ключов момент на трансформация за туристическия сектор на страната, предаде за БТА албанската агенция АТА.

След като представи живо описание на природните красоти на Албания, особено по крайбрежието, Гонджа подчерта, че задачата на страната му не е просто да развива инфраструктура по крайбрежието, а да създава преживявания, които почитат и укрепват идентичността на забележителностите.

Той каза, че по протежение на 476-километровата брегова линия, от Адриатическо до Йонийско море, Ривиерата не просто изглежда красива; тя има ритъм и е като жива мелодия – вълни под скали, камбани над пристанища, гласове на пазари и тишината на манастири над морето.

„Трансформацията е ясна: преминаваме от тримесечен сезон към дванадесетмесечна дестинация. Години наред Ривиерата се определяше от юли и август. Този цикъл приключи. Създаваме стойност през останалите десет месеца, уелнес и здравни почивки; маршрути, водени от гастрономия; творчески и културни резиденции; и круизи, пристанище, което свързва Албания с по-широките средиземноморски маршрути. Правим го в синергия с културата, спорта и природата, така че пътуването да стане непрекъснато, а не сезонно“, отбеляза Гонджа, като каза, че за да бъде промяната трайна, Албания изгражда солидна инвестиционна архитектура.

„Нашият Закон за стратегическите инвестиции и Закона за туризма осигуряват предвидима и прозрачна среда за висококачествено хотелиерство и ресторантьорство: от бутикови курорти и еко-хижи до брандирани резиденции. 6% ДДС върху настаняването остава валиден, подкрепяйки дългосрочните инвестиции в хотелиерството и ресторантьорството. Не започваме от нулата: големи международни групи като „Хилтън“, „Мариот“ „Мелиа“, „Хаят“ присъстват на албанския пазар“, добави албанският министър.

