Творби на карикатуриста Рачо Рачев показаха в Казанлък в юбилейна изложба по повод 80 години от рождението му

Творби на видния български карикатурист Рачо Рачев (1945–2013) показаха в Литературно-художествен музей „Чудомир“ в Казанлък в юбилейната изложба "Рачо Рачев – живот в карикатури", посветена на 80-годишнината от рождението му. Изложбата, която ще остане в града до средата на ноември, представиха директорът на музея Добрина Матова, председателят на секция „Карикатура“ към Съюза на българските художници Валери Александров и съпругата на автора Росица Рачева.

Добрина Матова напомни, че Рачо Рачев е един от най-ярките представители на българската карикатура, плакатист, аниматор. Той е представител на поколението карикатуристи, които съчетават политическа сатира, социална ирония, публикувал е карикатури във вестници, списания, участвал е в изложби, конкурси, анимационни проекти, илюстратор на книги, посочи тя. Роден е в село Шумели, а юношеските му години преминават в Казанлък. Той е дългогодишен художник и редактор на вестник „Труд", носител на престижни международни отличия. Матова изказа благодарност към семейството на твореца за това, че са избрали именно музей „Чудомир“ за домакин на юбилейната изложба. Тя допълни, че културният институт работи съвместно със секция „Карикатура“ към СБХ от няколко години, а за следващите Чудомирови празници в Казанлък се подготвя нова международна изложба по карикатура.

Валери Александров отбеляза, че Рачо Рачев е пример за много карикатуристи след себе си. Животът на много творци след средата на миналия век беше белязан от знака на двете последни политически системи, в това число и този на Рачо Рачев“, каза той и посочи, че с острия си поглед през призмата на критиката Рачев изминава творческия си път през тези две системи с коренно различни предизвикателства, изискващи различен подход към една цел – кратко и концентрирано послание към обществото за доброто и лошото, за високото и низкото, общото и всекидневното. В музея на историята на българската карикатура Рачо Рачев заема достойно своето място сред най-добрите български художници на ироничната графика, работещи с линията на молива и перото, които с малко казаха много, посочи Александров. Той подчерта, че Рачев ще е вечен пример за младите таланти и изказа благодарност към музея за това, че изложбата е именно „на свещеното място, пазещо паметта на един от колосите в българската литература и изкуство в хумора и сатирата – Чудомир“.

Росица Рачева благодари на музея в Казанлък и посочи, че семейството на твореца е избрало мястото, защото то е „поддръжник на традицията на хумористичната и сатирична култура“. За твореца тя разказа, че е бил мълчалив и може би затова е избрал карикатурата като начин да изразява своята гражданска позиция - без много думи, но с голяма идея и свобода. Тя допълни, че той трябва да бъде запомнен с критиката си към институциите и бюрокрацията и с емпатията си към обикновения човек.