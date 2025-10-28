Двама художници и поетеса откриха съвместна изложба „Аз тъкмо свободата си развързах“ в Монтана

Изложбата „Аз тъкмо свободата си развързах“ на художниците Румен Дешев, Никола Руков и поетесата Надежда Радкова беше открита тази вечер в художествена галерия „Кутловица“ в Монтана.

Тя носи името на едноименната книга на Надежда Радкова, която авторката представи по време на откриването. Радкова рецитира стихове, в които разглежда свободата в различни аспекти – преплетена с любовта, човешките отношения, добротата и други.

Докато тече представянето, Румен Дешев създаде абстрактна картина на голямо платно. Той сподели, че всеки творец възприема свободата по различен начин, а неговите абстракции дават на зрителя възможност да се замисли, да прави свои интерпретации за свободата и любовта и да се откъсне от ежедневието чрез изкуството.

Никола Руков заяви, че мотивът за свободата го свързва с останалите двама творци, въпреки че всеки преживява темата по свой начин – в поезията или картините. При него свободата е тясно свързана с любовта и често се изразява чрез образи на влюбени млади хора.

Изложбата е организирана от дружеството на художниците „Тенец“ в Монтана и беше представена от Таня Василева, член на дружеството. Тя разказа за творческата биография на всеки автор и за техните търсения в различни сфери на изкуството и поезията.