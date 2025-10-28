Хиляди протестират в словенския град Ново место след смъртоносно нападение, приписвано на представител на ромската общност

Няколко хиляди души демонстрират днес в град Ново место, Южна Словения, за да поискат „радикални мерки за сигурност“ от правителството след смъртта на мъж при нападение, приписвано на член на ромското малцинство, съобщи Франс прес.

Около 17:00 ч. местно време (18:00 българско) на площада в града започна протестен митинг, на който присъстват местни жители и много други граждани на Словения, предаде словенската редакция на регионалната телевизия Ен1.

Преди началото на протеста организаторите призоваха присъстващите мирно да изразят мнението си, а също така почетоха паметта на покойния Алеш Шутар с минута мълчание. Междувременно на протестиращите бе дадена възможност да гледат и общинската сесия в реално време посредством екрани, позоционирани на площада. Очаква се местните политици да вземат решение за конкретни мерки от страна на държавата.

На сесията присъства и премиерът Роберт Голоб, придружен от няколко министри, припомня Ен1.

Трагичният инцидент, довел до смъртта на 48-годишен мъж в град Ново место, предизвика силен обществен отзвук и поредица от политически сътресения в Словения. Случаят, при който мъжът е бил пребит до смърт пред заведение, се свързва с член на ромската общност и изостри напрежението между различни групи в обществото. Събитието постави под въпрос ефективността на държавните органи по отношение на обществената сигурност и доведе до оставките на министрите на правосъдието и вътрешните работи, приети от премиера Роберт Голоб.

На задържания 21-годишен мъж вчера беше наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“, припомня словенската новинарска агенция СТА.