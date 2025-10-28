Подробно търсене

Бившият шеф на "Укренерго" е задържан по подозрение в присвояване на средства и злоупотреба с власт

Симеон Томов
Пешеходец минава привечер край украинското знаме в центъра на Киев. Снимка: АП/ Julia Demaree Nikhinson
Киев ,  
28.10.2025 20:15
 (БТА)
Бившият шеф на украинския национален електроенергиен системен оператор "Укренерго" Володимир Кудрицки е задържан по подозрение в присвояване на средства на компанията, съобщиха украинските власти, предаде ДПА.

Следователите твърдят, че през 2018 г. Кудрицки и негов съучастник са взели авансови плащания за ремонтни дейности по подстанция, които никога не са били извършени, възлизащи на стойност над 465 000 долара, съобщи Държавното бюро за разследване на Украйна. Кудрицки може да получи присъда до 12 години затвор. 

Бившият шеф на "Укренерго" е бил задържан след претърсвания на дома му, извършени миналата седмица. 

Тридесет и девет годишният Кудрицки, който бе председател на борда на "Укренерго" от 2020 г. до 2024 г., отрече обвиненията, определяйки ги като политически мотивирани. Преди това той заемаше висша длъжност в дъщерно дружество на "Укренерго", отговарящо за инвестициите.

Продължаващите прекъсвания на електроснабдяването в Украйна, причинени от нападенията с руски дронове срещу обекти на енергийната инфраструктура, неведнъж са били приписвани на корупционни практики при изграждането на защитни съоръжения за обектите.

Въпреки създадените през 2014 г. антикорупционни служби, базираната в Германия неправителствена организация "Трансперънси Интернешънъл" (Transparency International) нарежда Украйна сред най-корумпираните държави в Европа. Украйна, която се стреми към членство в ЕС, се ангажира да засили усилията си в борбата срещу корупцията, като същевременно продължава да се защитава от руската инвазия с подкрепата на Запада.

/СХТ/

16.10.2025 15:03

„Укренерго“ не предвижда планирани спирания на тока в Украйна заради руските атаки

Операторът на украинската електропреносната мрежа „Укренерго“ за момента не предвижда планирани прекъсвания на електроснабдяването за битовите потребители, предаде Укринформ.
16.10.2025 12:29

Газопроизводствено съоръжение беше спряно в Украйна след руска въздушна атака

Газопроизводствено съоръжение в Източна Украйна беше спряно след нова поредица от руски удари, които поставят под напрежение украинската енергийна мрежа с наближаването на зимата, предаде Франс прес.
15.10.2025 19:19

В Украйна се въвеждат планирани спирания на тока заради повреди в електроенергийната мрежа

В почти цяла Украйна се въвеждат планирани прекъсвания на електроснабдяването заради повреди в енергийната инфраструктура, причинени от руските удари, съобщи операторът на украинската електропреносна мрежа „Укренерго“, цитиран от световните агенции.
15.10.2025 03:15

Претоварване в мрежата предизвика прекъсвания на електроснабдяването в Киев и други региони в Украйна

Претоварване в мрежата и последствията от предишни руски атаки предизвикаха късно снощи прекъсвания на електроснабдяването в Киев и други региони в Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на официални украински представители.
08.10.2025 14:48

Няколко украински области останаха без ток след руски атаки; най-тежко е положението в Черниговска област, съобщи Укринформ

Потребители в няколко украински области останаха без ток тази сутрин вследствие на руски атаки, като най-много са сривовете в електроснабдяването в Черниговска област, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на националната
07.10.2025 13:46

Украйна заяви, че Русия умишлено затруднява ремонтните дейности около Запорожката АЕЦ и създава рискове

Министерството на външните работи на Украйна строго осъди бомбардировките на Руската федерация около запорожката АЕЦ, като подчерта че те са част от умишлена стратегия за спиране на ремонтните дейности, предаде Укринформ.

