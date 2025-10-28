Дезинформационните кампании и работата на ЕП бяха сред акецентите във втория ден от обучението за млади журналисти

Дезинформационните кампании, свързани с Европейския съюз и работата на Европейския парламент бяха сред акцентите в темите от втория ден на обучението за млади журналисти от националните и регионалните медии в България, организирано от Българската телеграфна агенция (БТА) в партньорство с Европейския парламент (ЕП). Обучението започна в понеделник и ще продължи до 29 октомври в зала „МаксиМ“ на БТА.

В началото на днешната програма бе лекцията на д-р Първан Симеонов от социологическата агенция “Мяра”. Той разказа на младите журналисти за очакванията и отношенията на българите и европейците по отношение на Европейския съюз. “Политиката не е следване на общественото мнение, политиката понякога е срещу общественото мнение, защото то не е мнение на обществения интерес”, каза социологът.

Евродепутатът от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите/Българска социалистическа партия (СиД/БСП) Кристиан Вигенин участва в дискусия с участниците. “Имаме късмета да живеем в Съюз, който поставя човешките права на преден план”, каза той.

Доц д-р Ралица Ковачева продължи с тема, посветена на дезинформационните кампании, свързани с Европейския съюз. Преподавателят от Софийския университет проведе практическо занимание с младите журналисти, които трябваше сами да направят проверка за достоверност в политически твърдения, свързани с Европейския съюз.

“Един от големите проблеми на Европейския съюз в българските медии е, че той преобладаващо е илюстриран със сгради. Един от най-важните подходи на медиите към сърцето на аудиторията е персонализацията, да намерим човешки образ, история в нещо. Не може хората да искат да разбират нещо, което за тях винаги е било абстрактно, далечно и няма отношение към техния живот”, каза доц. д-р Ралица Ковачева.

Във втория ден от обучението участниците се срещнаха с кореспондента на bTV Media Group Десислава Минчева, която чрез упражнение показа как журналистите биха могли да разказват за Европа на достъпен език. В своята лекция тя показа практически как да действат журналистите, когато получат прессъобщение.

Десетте млади журналисти, които участват в четвъртото обучение, ще получат сертификат от Бюрото на Европейския парламент в София, а част от тях ще имат възможност да посетят ЕП в Брюксел през февруари 2026 година. Обучения по програмата на ЕП се организират в над 20 държави от ЕС.