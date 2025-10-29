Подробно търсене
Професионалните стандарти и ролята на медиите в Европейския парламент бяха основни теми в последния ден от обучение за млади журналисти

Групата млади журналисти от национални и регионални медии в България, които участваха в тридневното обучение, което Българската телеграфна агенция (БТА) организира в партньорство с Европейския парламент (ЕП). Снимка: Любомира Филипова/БТА (ЛФ)
София,  
29.10.2025 20:18
 (БТА)
Журналистическите стандарти и ролята на медиите и пресаташетата в Европейския парламент бяха сред основните теми в последния ден от програмата за обучение на млади журналисти, организирана съвместно от Българската телеграфна агенция (БТА) и Бюрото на Европейския парламент (ЕП) в България. Програмата започна в понеделник, 27 октомври, и завърши днес, 29 октомври.

Първият гост лектор, с когото младите журналисти имаха възможността да се срещнат, беше кореспондентът на БТА в Брюксел Николай Желязков. Той разказа за отразяването на дейността на ЕП и отправи препоръки за правилно и ясно писане на новините от европейските институции. "Яснотата на вашето послание към слушателя или читателя е ключова. Нека не говорим на публиката по начин, който дори е над нашето собствено ниво. Избягвайте чуждиците. Често ме дразни думата "пакет" от санкции или закони. Европейската комисия не прие пакет, а законопроект", отбеляза Желязков.

Той представи и предизвикателства пред кореспондентите, отразяващи работата на институциите на ЕС, при подготовката на материал за събития, които се случват в едно и също време. Като пример Желязков посочи протеста на превозвачите от Централна и Източна Европа през 2019 г. срещу законопроект на Еврокомисията - тогава било трудно да се реши дали да се следят на живо демонстрациите в Брюксел или гласуването в пленарната зала на ЕП.

Като най-запомнящ се и щастлив момент в работа си на кореспондент в Брюксел Николай Желязков посочи приемането на решението, според което България става част от еврозоната през 2026 г. "Фактически, България завърши пълната си интеграция в ЕС,  като приема единната валута", отбеляза той. Журналистът от БТА посъветва участниците в програмата да четат много и да филтрират внимателно информацията, за да изготвят качествени материали, както и да задават въпросите си "така, че да може да им се отговори с да или не". 

Лекция пред младите журналисти изнесоха и пресаташетата в представителството на ЕП в София Биляна Църноречка и Калина Върбанова. Те показаха на журналистите всички налични инструменти на сайта на ЕП за правилно отразяване на дейността на институцията в Страсбург и в Брюксел, разказаха и за различните пресслужби на ЕП. Църноречка и Върбанова представиха и кадри от гласуването на доклада за приемането на единната валута в България от евродепутатите. 

Във втората част на третия ден от обучението доц. Георги Лозанов, главен редактор на списание ЛИК на БТА, изнесе лекция за ролята на медиите в либералната демокрация и тяхната роля във формирането на общественото мнение. "В демократическите държави общественото мнение ръководи управляващите. То намира израз чрез гражданския вот и инициатива. Хората обаче не си съставят мнение от място и тук се намесва журналистиката, която трябва да ги информира реалистично, като им показва всички гледни точки, за да могат гражданите да се насочат към някоя от тях", подчерта той.

Доц. Лозанов коментира и ролята на социалните мрежи, които според него "не произвеждат съдържание по определен редакционен стандарт и отговорност, а създават само заместителни продукти на информация". Той определи социалните мрежи като "информационни битаци", които "непрекъснато отстъпват територия на омразата". 

В заключителния етап от програмата ръководителят на Бюрото на EП в България Теодор Стойчев и доц. Георги Лозанов връчиха сертификатите за участие на десетимата млади журналисти.

Теодор Стойчев благодари на участниците в обучението, както и на Биляна Църноречка и Калина Върбанова от Бюрото на ЕП в София. “Винаги сме радостни да помогнем, насочим, ако нещо ви трябва като информация, като източник и човек, с когото да говорите, за да ви бъде полезно в работата. Надявам се да продължим да работим и да сме си взаимнополезни”, завърши Стойчев.

За младите журналисти беше организирана и обиколка в БТА, по време на която успяха да разгледат архивите, библиотеката и новинарската стая на агенцията.

/ТС/

Списание ЛИК

