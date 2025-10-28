Подробно търсене

Отборът от Формула 1 Астън Мартин взе американеца Джак Крофърд за резервен пилот

снимка: AP Photo/Eric Gay
Лондон,  
28.10.2025 20:09
 (БТА)

Отборът на Астън Мартин привлече американеца Джак Крофърд за резервен пилот във Формула 1, замествайки бразилеца Фелипе Другович като резерва на Фернандо Алонсо и Ланс Строл, съобщава агенция "Ройтерс".

20-годишният Крофърд в момента е втори в надпреварата във Формула 2 и ще бъде резерва за всички състезания през сезон 2026.

Другович - трети пилот на Астън Мартин, откакто спечели титлата във Формула 2 през 2022 година, така и не участва в състезание от Формула 1 и се присъедини към тима на Андрети в изцяло електрическата Формула E.

Джак Крофърд, който е в третата си година във Формула 2, натрупа над 2000 км с машини от Формула 1 и участва в петъчна тренировка в Мексико през миналата седмица, карайки колата на Строл.

Седмият в класирането при конструкторите отбор на Астън Мартин ще премине към двигатели на Хонда през следващия сезон и разчита топ дизайнера Ейдриън Нюи, който пристигна от Ред Бул.

/КМ/

