Отборът от Формула 1 Астън Мартин взе американеца Джак Крофърд за резервен пилот

Отборът на Астън Мартин привлече американеца Джак Крофърд за резервен пилот във Формула 1, замествайки бразилеца Фелипе Другович като резерва на Фернандо Алонсо и Ланс Строл, съобщава агенция "Ройтерс".

20-годишният Крофърд в момента е втори в надпреварата във Формула 2 и ще бъде резерва за всички състезания през сезон 2026.

Другович - трети пилот на Астън Мартин, откакто спечели титлата във Формула 2 през 2022 година, така и не участва в състезание от Формула 1 и се присъедини към тима на Андрети в изцяло електрическата Формула E.

Джак Крофърд, който е в третата си година във Формула 2, натрупа над 2000 км с машини от Формула 1 и участва в петъчна тренировка в Мексико през миналата седмица, карайки колата на Строл.

Седмият в класирането при конструкторите отбор на Астън Мартин ще премине към двигатели на Хонда през следващия сезон и разчита топ дизайнера Ейдриън Нюи, който пристигна от Ред Бул.