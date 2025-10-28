Петрич отбеляза 113 години от своето Освобождение

С тържествена церемония пред паметника на капитан Никола Парапанов, беше отбелязана 113-ата годишнина от Освобождението на Петрич от османско владичество. Празничната програма започна с музикално-поетична композиция под надслов „Огньовете на паметта – път към свободата“, представена от ученици от Трето основно училище „Гоце Делчев“.

В словото си по случай празника заместник-кметът Борислав Коларов подчерта, че в паметта на петричани винаги ще бъдат имената на хората, бранили с достойнство и доблест бащино огнище. Героите ни ще продължават да бъдат вдъхновение и най-ярък пример за истинско родолюбие, а ние, днешните поколения сме длъжни да пренесем през нашето време в бъдещето този порив към свобода, независимост и чест, каза Коларов.

Той призова всеки един един от нас с несломим дух да брани правото да се зове петричанин. "Нека не позволяваме никога да бъде посегнато върху изконното ни право да бъдем свободни. Нека да отстояваме и да издигаме името на родния ни град като символ на патриотизъм. Скъпи петричани, нищо не ни е дадено даром. Историята на родното ни място го потвърждава. Уроците от нея, прочетени днес ни задължават да имаме памет, но изисква всеки ден, всеки от нас да дава най-доброто от себе си за Петрич и България", добави заместник-кметът.

Пред паметника на капитан Никола Парапанов бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност към героите, допринесли за свободата на града. Почетен караул бе осигурен от Бригадно командване – Благоевград. На тържеството присъстваха областният управител Георги Динев, представители на местната власт, културни и образователни институции, граждани.

Историческите събития от 1912 г. припомнят, че на 27 октомври турската администрация и част от турското население напускат Петрич. На следващия ден, 28 октомври четата на капитан Никола Парапанов, заедно с местна милиция, обявява града за свободен. Едновременно с тях в Петрич влиза и четата на войводата Мита Агликин. Веднага след Освобождението е създадено българско градско управление с кмет Михо Попов и помощник-кметове Януш Стойчев и Зия бей, а за военен комендант е назначен капитан Никола Парапанов, който защитава града до идването на редовната българска армия.