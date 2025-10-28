Промените по бюджета на община Крумовград зa третото тримесечие на 2025 година разгледаха общинските съветници

За третото тримесечие на 2025 година увеличението на бюджета на Община Крумовград е 1 362 668 лева, като в края на септември той е достигнал 62 648 725 лева от първоначално приет 54 296 683 лева. Това бе съобщено на днешното заседание на Общинския съвет, при разглеждане на точката за актуализираното разпределение на промените по финансовата рамка.

Като причина бе отчетено, че увеличението е в резултат на получена субсидия за държавно делегираните дейности, трансфери от Министерството на труда и социалната политика за временна заетост, получени трансфери по Закона за личната помощ, целевите трансфери за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания по автомобилния транспорт, получено дарение и други.

Пред общинските съветници бе отчетено подробно какви средства за какво са получени. С приложение към докладната по точката, общинските съветници бяха запознати и с пълната картина относно бюджета на общината към края на септември по различните показатели. Така например в приходната част приходите за местни дейности за първите девет месеца са 31 652 029 лева. От тях собствените приходи са 32 94 700 лева, като само постъпленията от концесии са 6,5 млн. лв., а от дарения – над 3,5 млн.лв.

На заседанието общинските съветници гласуваха и актуализация на бюджета на общината за настоящата година. Голяма част от точките в дневния ред бяха свързани с имоти общинска собственост, тяхното управление и разпореждане. Общинските съветници одобриха и няколко предложения на задания за проектиране на подробно устройствени планове. Бе дадено и съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на жители и семейства от общината със здравословни проблеми. Общинските съветници гласуваха и изменение на решение, с което бе прието предвидените средства за допроучване на късноантична и средновековна крепост до село Храстово, в размер на 10 хил. лева, да бъдат пренасочени за изработване на проект за консервационно-реставрационни работи на обекта. С проекта ще се кандидатства пред Министерството на културата за финансиране на проучвания на крепостта.