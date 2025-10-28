Румънският премиер Илие Боложан предложи за вицепремиер Оана Георгиу - съосновател на първата детска онкологична болница в Румъния

Румънският премиер Илие Боложан предложи днес Оана Георгиу - съосновател на асоциацията "Дари живот" и една от създателките на първата детска онкологична болница в Румъния, за поста вицепремиер, който остана вакантен след оставката на предприемача Драгош Анастасиу, съобщава телевизия Диджи 24.

"Премиерът Илие Боложан изпрати на Президентската администрация предложение за заемане на вакантния пост на вицепремиер. Това предложение е г-жа Оана Георгиу, на която премиерът Илие Боложан благодари за готовността да участва в абсолютно необходимите реформи, от които Румъния има нужда в този период", се посочва в правителствено съобщение.

Оана Георгиу е на 56 години, абсолвент на Академията за икономически науки в Букурещ. Тя е съосновател и съпредседател на асоциацията "Дари живот" и участва от над десетилетие в развитието на проекти за медицинска инфраструктура.

Координирала е привличането на над 100 милиона евро чрез дарения и частни спонсорства с участието на над 500 000 дарители и 10 000 компании. Най-важното постижение на асоциацията е изграждането болница за деца с онкологични и други тежки заболявания в Букурещ, което е първият проект от този тип в Румъния, отбелязва Диджи 24.

Лечебното заведение, което е с от площ 12 000 квадратни метра, с девет етажа и над 140 легла, се намира в близост до букурещката болница "Мария Кюри" и беше открито официално през ноември 2023 г., а през март 2024 г. беше предадено на румънската държава.

"Опитът на Оана Георгиу в проекти, които предизвикаха фундаментални промени в румънското общество, сега е поставен в служба на едни дори още по-големи проекти за реформиране на Румъния в период, в който нашата страна има нужда от цялата енергия за поставяне на основите на държава, която да функционира много по-добре в полза на гражданите", се отбелязва в прессъобщението.

Премиерът Илие Боложан пое и вицепремиерския пост, след като на 27 юли Драгош Анастасиу, независим вицепремиер, отговарящ за реформата на държавата и подобряване на ефективността на публичните институции, обяви, че подава оставка. Решението бе взето, след като в пресата се появиха информации, че в качеството си на бизнесмен той е давал подкупи в продължение на осем години на служител на Националната агенция за данъчна администрация.