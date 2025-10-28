Комисия на БФВолейбол ще изслуша кандидатите за старши треньор на женския национален отбор

Управителният съвет на Българската федерация по волейбол (БФВолейбол) определи комисия, която да изслуша кандидатите за старши треньор на националния отбор за жени. Трима специалисти подадоха документи за наследник на Антонина Зетова - Иван Петков, Радослав Арсов и Марчело Абонданца. Италианецът се включи в надпреварата в последния момент, което доведе и до отлагане на решението, информираха официално от централата.

Членове на комисията ще бъдат президентът Любомир Ганев, вицепрезидентът Илия Динков, отговорникът за националните отбори Николай Иванов и Сашо Йовков. Четирима ще направят среща с всеки от кандидатите и ще се запознаят с програмата му. Въпросите към всеки ще бъдат едни и същи.

Ганев уточни, че изборът трябва да стане до седмица, за да се подадат необходимите документи до Министерството на спорта. Новият треньор трябва да избере щаба си, разширения състав, къде и как ще води подготовка, както и какви приятелски мачове предвижда.

"Целта на женския национален отбор е да се интегрират световните шампионки под 19 години, както и момичетата, които станаха четвърти в света под 21 години – обясни Ганев. - Когато се появи кандидатурата на Абонданца, решихме, че можем да забързаме процеса, а не да мислим за следващия олимпийски цикъл. За да се класираме на Олимпиада, трябва да работим целенасочено. Шансът ни за Лос Анджелис 2028 е малък. Затова мисълта ни беше да се концентрираме върху следващия цикъл. След консултации с колеги от Управителния съвет решихме, че можем и трябва да забързаме процеса. С Джанлоренцо Бленджини започнахме работа през 2024 година и видяхте какво се случи с мъжкия отбор. Бях убеден, че българин трябва да води жените. Кико Бленджини обаче ни показа как с упоритост и работа нещата могат да станат бързо."

"Основната задача на новия треньор на жените е да създаде колектив и да копира случващото се при момчетата. Трябва да се мисли топка за топка. Догодина ще участваме в Лигата на нациите. Имаме и Европейско първенство, където групата не е лека, но е преодолима. Всичко това може да се случи с добра игра. Затова очаквам всеки треньор да си каже вижданията. Петков и Абонданца вече са били треньори на този тим. Имаше запитвания и от други чужденци включително и от друг италианец. В неделя се чухме с Абонданца и той рече, че вижда голям потенциал в младите момичета. Казах му да си пусне кандидатурата, за да бъде информиран Управителния съвет", продължи Любомир Ганев.

"Радостно е, че има интерес към женския национален отбор – допълни Николай Иванов. - Хубаво е, че има и българи, и специалист от ранга на Абонданца. Когато изслушат програмите им, колегите от Управителния съвет ще вземат решение. Имаме материал, за който трябва да създадем максимални условия. Голяма част от тези момичета са направили само крачка, крачка и половина в развитието си. Нито една от тях не се е развила на 100 процента. В следващия олимпийски цикъл ще бъдат между 25 и 27 години, когато ще може да се извлече максимална полза от тях. Много по-лесно е да вземеш медал от Олимпиада, отколкото да се класираш за нея. Квалификационният процес търпи голяма динамика. При мъжете нещата се случиха много добре и хоризонтът е по-ясен. При жените е по-трудно за следващите Игри заради ранглистата. Изграждането на нашия отбор не трябва да прекъсва."

Управителният съвет на БФВолейбол утвърди национални селекционери за други формации. Даниел Пеев ще води мъжете под 22 години, а Мирослав Живков – под 18 години. Най-малките момчета под 15 години са поверени на Николай Хаджииванов. Отборът под 18 години при жените ще бъде воден от Атанас Петров, а под 15 години от Евелина Арсова.