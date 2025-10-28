Подробно търсене

Зеленски обяви създаването на коалиция от държави в подкрепа на енергийния сектор на Украйна

Марин Милков
Снимка: Tetiana Dzhafarova/Pool Photo via AP
Киев,  
28.10.2025 19:08
 (БТА)
Президентът Володимир Зеленски обяви създаването на коалиция от държави, които искат да помогнат на енергийния сектор на Украйна, като първата им среща ще бъде във видеоформат и ще се проведе през идните дни, предаде Украинформ.

Той обяви новината по време на среща в Киев с министъра на външните работи на Нидерландия Давид ван Вел.

"Наскоро, след многобройни масирани удари по Украйна, върху нашата енергийна система, логистика, водоснабдяване и газоснабдяване, беше взето решение да се организира коалиция в подкрепа на енергийния сектор и енергийната сигурност на украинците", заяви Зеленски.

Той уточни, че първата среща на коалицията ще се проведе скоро във видеоформат.

"Мисля, че скоро ще организираме видеосреща на нашия засега малък екип, но съм уверен, че ще можем да обединим усилията и на други държави. Ще ни е необходима подкрепа", добави Зеленски.

По думите му, задачата на коалицията ще бъде да укрепва енергийния сектор на страната и да осигурява допълнително финансиране за него.

"Ако се наложи да внасяме електроенергия след съответните удари, това няма да е безплатно. Слава Богу, свързани сме с европейската енергийна мрежа и имаме такава възможност, но може да се наложи финансиране за вноса на електричество", заяви президентът.

Зеленски благодари също така на Нидерландия за обявения днес пакет за енергийна помощ на стойност 25 милиона евро.

Както бе обявено по-рано след визитата му в Норвегия, Зеленски съобщи, че Украйна ще получи около 150 милиона долара за покупка на газ през зимата - третият подобен пакет енергийна подкрепа от Осло през настоящата година.

Пред журналисти Зеленски заяви също, че води преговори с германския канцлер Фридрих Мерц и италианския министър-председател Джорджа Мелони за закупуване на допълнително оборудване за производство на електроенергия.

На този фон германският министър на икономиката и енергетиката Катерина Райхе съобщи, че общият принос на Германия към Фонда за енергийна подкрепа на Украйна ще достигне 450 милиона евро, допълва Украинформ.

/ИЦ/

28.10.2025 16:58

Украйна ще получава отстъпка от цената за природен газ по Трансбалканския коридор, съобщи украинското енергийно министерство

По време на министерската среща на високо равнище за междусистемната свързаност в Централна и Югоизточна Европа (CESEC), проведена в Букурещ, бе постигнато споразумение за въвеждане на тарифна отстъпка по "Маршрут 1" на Трансбалканския коридор,
28.10.2025 16:25

Украйна е осигурила средства за 70 на сто от природния ѝ газ, необходим за предстоящата зима, заяви президентът Зеленски

Украйна е осигурила средства за закупуване на 70 на сто от природния газ, който ще трябва да внесе тази зима, като украинското правителство ще допринесе за останалата част от финансирането. Това заяви президентът на страната Володимир Зеленски,
28.10.2025 15:02

Руските атаки с дронове правят Южна Украйна необитаема, сочи доклад на ООН

Постоянните руски удари с дронове срещу цивилни правят контролираните от Украйна райони по поречието на река Днепър в южната част на страната все по-необитаеми, предаде ДПА, като се позова на доклад на независими следователи в областта на човешките права към ООН.
28.10.2025 14:14

Германският външен министър призова за подкрепа за Украйна преди началото на зимата

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул призова днес в Брюксел страните от Запада да окажат подкрепа на Украйна преди зимата, която ще бъде от критично значение, предаде Укринформ, като се позова на германския в. "Зюддойче цайтунг".
28.10.2025 13:55

Нидерландският външен министър пристигна на официално посещение в Киев

Министърът на външните работи на Нидерландия Давид ван Вел пристигна днес на официално посещение в Киев, съобщи Укринформ.  "Моето послание днес в Киев е, че Украйна може да разчита на нашата максимална подкрепа в борбата с руския агресор", написа

