Срещата на върха Египет-ЕС бележи нов етап на стратегическо партньорство, коментари в египетски медии

Първата среща на върха Европейски съюз(ЕС)-Египет е историческо събитие, което символизира нов етап в отношенията между Египет и Европа, пише във в. “Ал Ахрам” Осама ал Газали Харб. По думите му то подчертава ключовата регионална роля на Египет, най-вече по отношение на борбата с тероризма, справянето с незаконна миграция и посредничеството в палестинско-израелския конфликт.

Според статия във в. “Ахбар ал Яум”, която събира мнения на политически лидери и сенатори, срещата на върха в Брюксел увенчава успешната дипломация и балансираната външна политика на Кайро. Форумът показва съществената роля на Египет за регионалната стабилност и превръщането на предизвикателствата във възможности, особено в областта на чистата енергия и продоволствената сигурност, смята сенаторът Мохамед ал Бадри, който е член на Комисията по здравеопазване и секретар на Партията на националния фронт в Миния. Сенаторът Рания Седки отбелязва, че срещата е повратен момент за насърчаването на търговията, туризма и инвестициите. Мохамед Абдо от Партията за реформи и развитие изтъква ролята на Египет като ключов играч в глобалната сигурност и развитието, основано на взаимни интереси.

Срещата на върха Египет-ЕС е знаково събитие, което утвърждава нарастващата стратегическа тежест на Египет в региона, казва в интервю за телевизия “Екстра нюз” ръководителят на египетската Държавна информационна служба Диа Рашуан. Той се спира на постигнатото съгласие за редовна координация за справяне с нестабилността в Африканския рог, както и на позиционирането на Египет като като мост между регионалните и международните мирни процеси, включително мирния план за ивицата Газа, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп.

В интервю за телевизия “Сада ал Балад” генералният секретар на Федерацията на египетските търговски камари Алаа Ез изразява очакване, че европейските инвестиции ще нараснат на фона на стабилната макроикономическа среда и подобрения инвестиционен климат в Египет. Страната сега се разглежда като „силен и надежден партньор“ на ЕС в областта на иновациите, научното сътрудничество и индустриалното разширяване, изтъква той.

Отпускане на финансов пакет от четири милиарда евро от Европейския съюз (ЕС) за египетската икономика и пълното присъединяване на Египет към водещата програма на Съюза за научноизследователска и развойна дейност “Хоризонт Европа” са сред ключовите икономически резултати на първата по рода си среща на върха ЕС-Египет, състояла се на 22 октомври. В рамките на форума беше взето и решението следващата среща на върха да се проведе в Кайро през 2027 г.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи финансовия пакет като „решаваща стъпка към създаването на по-привлекателна бизнес среда и привличане на повече инвестиции“. В рамките на споразумението за стратегическо и всеобхватно сътрудничество между ЕС и Египет, подписано през 2024 г. Съюзът се ангажира да подпомогне арабската република с пакет от заеми и безвъзмездни средства в размер на 7,4 милиарда евро в периода до 2027 г. Египет получи първия един милиард евро след отчитане на постигнатия напредък при управлението на публичните финанси и засилването на ролята на държавния орган за конкуренцията. Средствата са насочени към египетски микропредприятия под формата на дългосрочни заеми при облекчени условия.

На бизнес събитието, което се проведе наред със срещата на върха, президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси потвърди ангажимента на страната си за постоянен диалог с европейската бизнес общност. Той изтъкна факта, че Съюзът е най-големият търговски и инвестиционен партньор на Египет, представляващ 27 процента от външната търговия на Египет и 32 процента от преките чуждестранни инвестиции през 2024 г.

Ас Сиси обяви основаването на египетско-европейска инвестиционна платформа за насърчаване на съвместни предприятия и публично-частни партньорства в ключови сектори като фармацевтика, автомобилостроене, възобновяема енергия, зелен водород, нефтохимикали, изкуствен интелект и логистика. Обсъдено беше създаването на европейски инвестиционен коридор в Египет, който да свързва индустриите на ЕС с африканските и арабските пазари.