Мексиканските власти са открили 48 чувала с човешки тленни останки в масов гроб в покрайнините на Гуадалахара

Мексиканските власти обявиха, че са открили 48 чувала с човешки тленни останки в масов гроб в покрайнините на Гуадалахара, в западната част на страната, предаде Франс прес.

По случая е започнало разследване. Прокуратурата засега се въздържа да пояснява за колко точно жертви става дума.

Мексико отчита над 127 000 случая на безследно изчезнали хора, повечето от които от 2006 г. насам, когато федералното правителство обяви война на наркокартелите.