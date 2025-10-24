Няколко арабски и мюсюлмански страни осъдиха разглеждането от парламента на Израел на законопроекти за разширяване на израелския суверенитет над Западния бряг

Няколко арабски и мюсюлмански страни осъдиха в общо комюнике разглеждането от парламента на Израел на два законопроекта, целящи да разширят израелския суверенитет над Западния бряг, предаде Франс прес.

„Саудитска Арабия, Йордания, Индонезия, Пакистан, Турция, Джибути, Оман, Гамбия, Палестина, Катар, Кувейт, Либия, Малайзия, Египет, Нигерия, Арабската лига и Организацията за ислямско сътрудничество осъждат възможно най-твърдо приемането от Кнесета за разглеждане на тези предложения за закони“, се казва в комюникето, разпространено от саудитската информационна агенция. В него се критикува „крещящото нарушаване на международното право“.

Обединените арабски емирства, една от малкото арабски страни, нормализирали отношенията си с Израел, също разкритикува законопроектите като „опасна ескалация“ и категорично отхвърли всякакъв опит за анексиране на Западния бряг.

Говорител на иранската дипломация заяви, че става дума за „нов етап на колониалния и престъпен експанзионизъм на ционисткия режим“.

В сряда израелският парламент - Кнесетът, се обяви за разглеждане на двата законопроекта, целящи да разширят израелския суверенитет върху Западния бряг – палестинска територия, окупирана от Израел от 1967 г. Това решение Кнесетът взе точно в момент, в който в Израел беше американският вицепремиер Джей Ди Ванс. След него вчера в Израел пристигна и американският държавен секретар Марко РУбио.

Американските представители казаха, че подобни законопроекти вредят на усилията, целящи да се консолидира крехкото прекратяване на огъня в сила от 10 октомври в ивицата Газа след две години на война.

В интервю за „Тайм“ на 15 октомври Доналд Тръмп пък заяви, че Израел ще изгуби подкрепата на САЩ в случай на анексиране на Западния бряг. "Това няма да се случи, защото дадох дума на арабските страни в рамките на преговорите за прекратяване на огъня“, заяви Тръмп.