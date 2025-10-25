Подробно търсене

Марко Рубио увери, че усилията за връщане на тленните останки на израелски заложници от ивицата Газа продължават

Десислава Иванова
Държавният секретар Марко Рубио (в средата) при посещението си в Гражданско-военния координационен център в Южен Израел, 24 октомври 2025 г. Снимка: Fadel Senna/Пьл фото чрез АП
Йерусалим,  
25.10.2025 16:56
 (БТА)
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който е на посещение в Израел, увери днес, че усилията за връщане на телата на заложници от ивицата в Газа в Израел продължават, предаде Франс прес.

Рубио се срещна с близки на двама войници с двойно, израелско и американско гражданство, чиито тленни останки са сред 13-те тела, които все още се намират в Газа.

"Няма да забравим живота на заложниците, загинали в плен в ръцете на "Хамас". Днес се срещнах със семействата на американските граждани Итай Чен и Омер Неутра", написа държавният секретар в мрежата "Екс". "Няма да прекратим усилията си, докато телата им, както и тези на всички останали, не бъдат репатрирани" допълни той.

Асоциацията "Благодаря" - основната организация, подела кампания за връщането на заложниците - реагира на публикацията в "Екс": "Тринадесетте заложници трябва да се върнат у дома. Тринадесет семейства се нуждаят от отговори. Молим ви, не спирайте, докато не бъде върнат и последният заложник".

На 7 октомври 2023 г., когато палестинската групировка "Хамас" и съюзниците й предприеха нападението, предизвикало войната, 19-годишният сержант Итай Чен бил на служба на границата с ивицата Газа. Израелската армия съобщи за смъртта му през март 2024 г.

Двадесет и една годишният капитан Омер Неутра, доброволец в израелските въоръжени сили, бил убит на 7 октомври при атака срещу танка му на границата между Израел и ивицата Газа. Според видеоклипове, разпространени от "Хамас", той и още трима войници са били изкарани от танка от нападателите. 

Рубио е поредният висш американски представител, посетил тази седмица Израел в опит за укрепване на крехкото примирие в ивицата Газа, влязло в сила на 10 октомври. Преди него на посещение там бяха специалният пратеник Стив Уитков, Джаред Къшнър (зет на президента Доналд Тръмп) и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

От влизането в сила на примирието Израел си върна телата на 15 от 28-те мъртви заложници, които "Хамас" обеща да предаде. Палестинската ислямистка групировка обяснява забавянето при връщането на тленните останки с необходимостта от специална техника и повече време за изваждането им изпод руините.

В понеделник американският президент предупреди, че ако "Хамас" не спазва условията на примирието, то ще бъде отменено.

