Израелската армия обяви, че е нанесла удар срещу "терорист" от "Ислямски джихад" в Газа

Израелската армия обяви тази вечер, че е нанесла въздушен удар "терорист" от срещу групировката "Ислямски джихад" в централната част на ивицата Газа, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това е станало въпреки сключеното с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня.

В изявлението пише, че е бил нанесен "прецизен удар" в района на Нусейрат по боец на радикалната палестинска групировка, която е съюзник на ислямисткото движение "Хамас". Според израелската армия въпросният човек се е готвел да извърши "терористична атака" в непосредствено бъдеще.

От болница "Ал Ауда" казаха, че при удара е била поразен цивилен автомобил и са били ранени четирима цивилни.

Израелската армия заяви, че ще продължи операциите си в Газа, "за да елиминира всяка непосредствена заплаха" за своите войници.