САЩ наблюдават развитието в Газа с разузнавателни дронове

САЩ пускат разузнавателни дронове над ивицата Газа, за да наблюдават постигнатото с посредничеството на Вашингтон споразумение за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас", съобщиха израелски и американски военни представители пред "Ню Йорк таймс".

Операцията се провежда със съгласието на Израел и се използва за наблюдение на наземната активност в района, казаха служител от отбраната на САЩ и двама служители от Израелските отбранителни сили. Източниците отбелязаха, че наблюдението се извършва за оказване на подкрепа на "Център за координация между гражданите и военните" в южен Израел, който включва около 200 американски военни, добави "Ню Йорк таймс".

В публикацията се добавя, че американските военни и преди са използвали дронове, по-специално дронове Ем Кю-д Рийпър, в ивицата Газа, за да помогнат на израелските сили при намирането на заложници.

"Ню Йорк Таймс" цитира и няколко служители от администрацията на Тръмп, които са казали пред американския вестник, че има опасения, че израелският премиер Бенямин Нетаняху ще отмени примирието и споразумението за заложниците.