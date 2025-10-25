Подробно търсене

САЩ наблюдават развитието в Газа с разузнавателни дронове

Пламен Йотински
В лагера Ал Шати в Газа са видими сгради, разрушени при израелскиje въздушни удари и наземни атаки. Снимка: AP/Abdek Kareem Hana
Йерусалим,  
25.10.2025 15:58
 (БТА)
САЩ пускат разузнавателни дронове над ивицата Газа, за да наблюдават постигнатото с посредничеството на Вашингтон споразумение за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас", съобщиха израелски и американски военни представители пред "Ню Йорк таймс".

Операцията се провежда със съгласието на Израел и се използва за наблюдение на наземната активност в района, казаха служител от отбраната на САЩ и двама служители от Израелските отбранителни сили. Източниците отбелязаха, че наблюдението се извършва за оказване на подкрепа на "Център за координация между гражданите и военните" в южен Израел, който включва около 200 американски военни, добави "Ню Йорк таймс".

В публикацията се добавя, че американските военни и преди са използвали дронове, по-специално дронове Ем Кю-д Рийпър, в ивицата Газа, за да помогнат на израелските сили при намирането на заложници.

"Ню Йорк Таймс" цитира и няколко служители от администрацията на Тръмп, които са казали пред американския вестник, че има опасения, че израелският премиер Бенямин Нетаняху ще отмени примирието и споразумението за заложниците.

