Атанаси Петров
Няколко души са ранени при атаки в южната част на ивицата Газа въпреки примирието между Израел и "Хамас"
Сгради, опостушени от израелски атаки по въздух и земя в град Газа, 25 октомври 2025г. Снимка: АП/Abdel Kareem Hana
Газа,  
25.10.2025 18:07
 (БТА)
Няколко души бяха ранени, някои от които - сериозно, при атаки в южната част на ивицата Газа днес въпреки споразумението за прекратяване на огъня между Израел и ислямисткото движение "Хамас", предаде ДПА, позовавайки се на палестински източници.

Един човек е пострадал тежко при израелски обстрел северозападно от град Рафах, съобщиха от близката болница „Насър“.

Палестинският Червен полумесец посочи, че двама души са били ранени при израелски въздушен удар срещу превозно средство край Хан Юнис. Израелски военен говорител заяви, че не може да потвърди подобен инцидент.

Контролираните от „Хамас“ здравни власти съобщиха, че 93 палестинци са били убити след 10 октомври, когато влезе в сила примирието с Израел, като много от тези хора са загинали преди седмица.

Израелската армия съобщи, че двама нейни войници са били убити при атаки в южната част на ивицата Газа в неделя, след което Израел нанесе най-тежките въздушни удари след влизането в сила на примирието. Според болнични източници тогава са загинали 44 палестинци.

Оттогава ситуацията се успокои, но има отделни атаки, обобщава ДПА.

Израелската армия посочи, че е открила огън по хора, които са се приближили до войници отвъд т. нар. жълта линия, зад която военните се оттеглиха като част от споразумението за прекратяване на огъня.

/НС/

25.10.2025 16:56

Марко Рубио увери, че усилията за връщане на тленните останки на израелски заложници от ивицата Газа продължават

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който е на посещение в Израел, увери днес, че усилията за връщане на телата на заложници от ивицата в Газа в Израел продължават, предаде Франс прес.
25.10.2025 15:58

САЩ наблюдават развитието в Газа с разузнавателни дронове

САЩ пускат разузнавателни дронове над ивицата Газа, за да наблюдават постигнатото с посредничеството на Вашингтон споразумение за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас", съобщиха израелски и американски военни представители пред "Ню Йорк таймс".
24.10.2025 22:44

Палестински фракции се споразумяха за временно правителство на ивицата Газа

Редица палестински фракции се споразумяха да прехвърлят временното управление на ивицата Газа на независим комитет от технократи, предаде ДПА, като цитира съвместна декларация, публикувана днес след среща на палестински организации в
24.10.2025 15:42

Рубио заяви, че още държави са готови да нормализират отношенията си с Израел

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че още страни имат готовност да нормализират отношенията си с Израел, но това решение ще зависи от по-широко регионално споразумение, предаде Франс прес.
22.10.2025 13:30

"Хамас" понесе тежки удари, но вероятно ще се опита да запази контрола си върху Газа

"Хамас" управляваше ивицата Газа с желязна ръка близо две десетилетия - период, през който палестинското ислямистко движение воюва с Израел няколко пъти. Така че възможно ли е сега "Хамас" изведнъж да сложи оръжие и да се откаже от контрола върху тясната и гъстонаселена крайбрежна територия, където живеят над 2 милиона палестинци, както предвижда мирният план на президента на САЩ Доналд Тръмп.
16.10.2025 11:19

Планът на Тръмп оставя за по-нататък въпроса за създаването на палестинска държава

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи с голяма тържественост миналата седмица своя план за слагане на край на войната в ивицата Газа. Той постигна нещо, което изглеждаше малко вероятно съвсем доскоро - останалите живи от заложниците, отведени от бойци на ислямисткото движение "Хамас" в палестинската територия при атаката на 7 октомври 2023 г., предизвикала конфликта, вече са на свобода. Тръмп неслучайно бе поканен да говори пред израелския парламент в много помпозна обстановка.

