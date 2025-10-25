Тръмп ще се срещне с емира и премиера на Катар на борда самолета си при спирка за презареждане на път за Малайзия, каза Белият дом

Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне днес с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани и с премиера Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани. Срещата ще се състои на борда на правителствения самолет "Еър Форс 1", който ще спре за презареждане в Катар на път за Малайзия - първа спирка от обиколка на президента Тръмп в Азия, съобщи днес говорител на Белият дом, цитиран от Ройтерс.

На срещата ще бъде обсъдено крехкото примирие в ивицата Газа. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който е посещение в Израел в опит за укрепване действащото от 10 октомври примирие в ивицата Газа, ще се включи в дискусиите в Катар, а след това и в азиатската обиколката на президента Тръмп, допълни говорителят на Белия дом.

Катар е ключов посредник в усилията за установяването на примирието между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" въз основа на план, представен от Доналд Тръмп за прекратяване на започналата преди две години война, отбелязва Франс прес.

Очаква се Тръмп да пристигне утре в столицата на Малайзия Куала Лумпур, за да участва в 47-ата среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).