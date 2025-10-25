Подробно търсене

ОБНОВЕНА Тръмп ще се срещне с емира и премиера на Катар на борда самолета си при спирка за презареждане на път за Малайзия, каза Белият дом

Десислава Иванова
Тръмп ще се срещне с емира и премиера на Катар на борда самолета си при спирка за презареждане на път за Малайзия, каза Белият дом
Тръмп ще се срещне с емира и премиера на Катар на борда самолета си при спирка за презареждане на път за Малайзия, каза Белият дом
Американският президент Доналд Тръмп при отпътуването си от военновъздушна база "Андрюс" на посещение в Азия, 24 октомври 2025 г. Снимка: Mark Schiefelbein/АП
Вашингтон,  
25.10.2025 15:00 | ОБНОВЕНА 25.10.2025 18:10
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне днес с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани и с премиера Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани. Срещата ще се състои на борда на правителствения самолет "Еър Форс 1", който ще спре за презареждане в Катар на път за Малайзия - първа спирка от обиколка на президента Тръмп в Азия, съобщи днес говорител на Белият дом, цитиран от Ройтерс.

На срещата ще бъде обсъдено крехкото примирие в ивицата Газа. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който е посещение в Израел в опит за укрепване действащото от 10 октомври примирие в ивицата Газа, ще се включи в дискусиите в Катар, а след това и в азиатската обиколката на президента Тръмп, допълни говорителят на Белия дом.

Катар е ключов посредник в усилията за установяването на примирието между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" въз основа на план, представен от Доналд Тръмп за прекратяване на започналата преди две години война, отбелязва Франс прес.

Очаква се Тръмп да пристигне утре в столицата на Малайзия Куала Лумпур, за да участва в 47-ата среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

/ДИ/

Свързани новини

25.10.2025 16:56

Марко Рубио увери, че усилията за връщане на тленните останки на израелски заложници от ивицата Газа продължават

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който е на посещение в Израел, увери днес, че усилията за връщане на телата на заложници от ивицата в Газа в Израел продължават, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:39 на 25.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация