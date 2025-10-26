Белият дом обяви официално, че Тръмп ще се срещне с бразилския президент в Куала Лумпур днес

Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва в малайзийската столица Куала Лумпур днес, в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), предаде Ройтерс, като се позова на официално съобщение от Белия дом.

Преди два дни Лула заяви, че ще каже на Тръмп по време на двустранната им среща в Малайзия, че наложените на страната му мита са "грешка", предаде тогава Франс прес.

Американският държавен глава пристигна днес в Малайзия, за да участва в срещата на АСЕАН и да присъства на подписването на споразумение за прекратяване на огъня между Тайланд и Камбоджа.