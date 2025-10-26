Белият дом обяви официално, че Тръмп ще се срещне с бразилския президент в Куала Лумпур днес

Подробно търсене

Президентът на САЩ Доналд Тръмп излиза от самолета си "Еър Форс 1" на летището на Куала Лумпур днес. Снимка: АП/Hasnoor Hussain
Куала Лумпур/Вашингтон,  
26.10.2025 06:27
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва в малайзийската столица Куала Лумпур днес, в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), предаде Ройтерс, като се позова на официално съобщение от Белия дом.

Преди два дни Лула заяви, че ще каже на Тръмп по време на двустранната им среща в Малайзия, че наложените на страната му мита са "грешка", предаде тогава Франс прес.

Американският държавен глава пристигна днес в Малайзия, за да участва в срещата на АСЕАН и да присъства на подписването на споразумение за прекратяване на огъня между Тайланд и Камбоджа.

/ИТ/

Свързани новини

25.10.2025 23:54

Ще бъде ли визитата на Тръмп в Япония първото изпитание за външнополитическите амбиции на новата японска министър-председателка Такаичи

Само след два дни американският президент Доналд Тръмп ще пристигне на официална визита в Япония – една от спирките на азиатската му обиколка, която включва Малайзия и Южна Корея.
25.10.2025 23:30

Тръмп приветства в Доха ролята на Катар за примирието в Газа; изрази оптимизъм за "всеобхватно споразумение" с китайския лидер

Американският президент Доналд Тръмп кацна в катарската столица Доха, където се срещна на борда на самолета "Еър Форс 1" с емира на Катар - шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, и с министър-председателя на арабската страна - шейх Мохамед бин Абдулрахман ал Тани, предаде Франс прес. 
25.10.2025 22:35

Тръмп отново каза, че не иска да "си губи времето" със среща с Путин, ако няма изгледи за сделка за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново каза, че не иска да "си губи времето" със среща със своя руски колега Владимир Путин, ако няма изгледи за сключване на споразумение за слагане на край на войната в Украйна, предаде Франс прес.
25.10.2025 15:00

Тръмп ще се срещне с емира и премиера на Катар на борда самолета си при спирка за презареждане на път за Малайзия, каза Белият дом

Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне днес с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани и с премиера Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани. Срещата ще се състои на борда на правителствения самолет "Еър Форс 1", който ще спре за презареждане в Катар на път за Малайзия - първа спирка от обиколка на президента Тръмп в Азия, съобщи днес говорител на Белият дом, цитиран от Ройтерс.

