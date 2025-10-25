Подробно търсене

Новата японска министър-председателка каза, че е имала "откровен разговор" с Тръмп

Николай Станоев
Новата японска министър-председателка каза, че е имала "откровен разговор" с Тръмп
Новата японска министър-председателка каза, че е имала "откровен разговор" с Тръмп
Новата японска министър-председателка Санае Такаичи маха на качване в самолета за Куала Лумпур, където ще участва в срещата на върха на АСЕАН утре и други съпътстващи събития. Президентът на САЩ Доналд Тръмп също ще бъде в столицата на Малайзия, 25 октомври 2025 г. Снимка: Hidetaka Komukai/Киодо чрез АП
Токио,  
25.10.2025 19:21
 (БТА)

Новата японска министър-председателка Санае Такаичи каза днес, че е имала "откровен разговор" с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Такаичи, която по-рано този месец стана първата жена премиер в историята на Япония, заяви това в момент, когато Тръмп пътува към Малайзия - първи етап от негова обиколка в Азия, която включва визита и в един от основните американски съюзници на този континент.

Двамата разговаряха по телефона днес - два дни преди президентът на САЩ да посети Япония.

"С него съм решена да издигна съюза между Япония и САЩ на още по-големи висоти" написа в "Екс" Такаичи. Японският премиер определи американския президент като "много жизнерадостен и забавен човек".

Такаичи е заявила ясно пред Тръмп, че укрепването на двустранните отношения "в областта на дипломацията и сигурността" е "основен приоритет на правителството" ѝ.

Президентът на САЩ иска от Япония, както и от други съюзници, да увеличи разходите си за отбрана.

Вчера - в първата си общополитическа реч - японската министър-председателка обяви, че ще повиши разходите за отбрана до 2% от брутния вътрешен продукт още през следващата финансова година - с две години по-рано от предвиденото, отбелязва АФП.

/НС/

Свързани новини

24.10.2025 12:11

Доналд Тръмп и Си Цзинпин ще посетят Южна Корея следващата седмица, заявиха южнокорейските власти

Американският президент Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин ще посетят Южна Корея следващата седмица за срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, заявиха днес южнокорейските власти, цитирани от южнокорейската новинарска агенция Йонхап.Съобщено бе, че южнокорейският президент И Дже-мьон ще се срещне с Доналд Тръмп на 29 октомври и със Си Цзинпин на 1 ноември.
21.10.2025 15:53

АП: Тръмп се готви да замине за Азия и всички се питат какъв ще е резултатът

Очаква се в края на седмицата президентът Доналд Тръмп да замине за Азия с надеждата, че обиколката му на другия край на света ще му помогне да реши важни проблеми, които не може да си позволи да се задълбочат. На карта е поставено ни повече, ни
21.10.2025 10:28

Западни издания коментират избирането на Санае Такаичи за първата жена премиер на Япония

Санае Такаичи бе избрана за министър-председателка от долната камара на японския парламент, пише в заглавие френският в. "Монд". Шестдесет и четири годишната националистка е първата жена, заемаща тази длъжност. Назначението ѝ ще стане официално след срещата ѝ с японския император Нарухито, насрочена за по-късно днес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:11 на 25.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация