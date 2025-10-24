Подробно търсене

Бразилският президент ще обяви митата за страната си за "грешка" по време на срещата си с Тръмп

Валерия Динкова
Бразилският президент ще обяви митата за страната си за "грешка" по време на срещата си с Тръмп
Бразилският президент ще обяви митата за страната си за "грешка" по време на срещата си с Тръмп
Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва. Снимка: AP Photo/Achmad Ibrahim
Джакарта,  
24.10.2025 11:22
 (БТА)

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва днес потвърди, че ще каже на американския си колега Доналд Тръмп по време на вероятната им двустранна среща в Малайзия този уикенд, че наложените на страната му мита са "грешка", предаде Франс прес.

Двамата ще участват в срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

"Имам голям интерес към тази среща. Напълно съм подготвен да защитя интересите на Бразилия и да покажа, че митата, наложени на Бразилия, са грешка", заяви той по време на пресконференция в секретариата на регионалната организация в Джакарта, Индонезия.

/ЛМ/

Свързани новини

22.10.2025 18:17

Тръмп може да се срещне с бразилския президент в Малайзия, съобщиха бразилски дипломати

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва може да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Малайзия в близките дни, предаде Ройтерс, позовавайки се на бразилски дипломати. Късно снощи в. "Глобо" съобщи, че срещата между двамата лидери
22.10.2025 17:21

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вероятно ще продължи с търговската си политика на митнически ограничения, смята Бруно де Мура Фернандез от "Кофас Груп"

Несигурността около търговската политика на САЩ ще се задържи и по всяка вероятност президентът Доналд Тръмп ще продължи с търговската си политика за въвеждане на митнически ограничения и водене на преговори от позицията на силата. Това прогнозира

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:55 на 24.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация