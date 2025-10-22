Подробно търсене
Тръмп може да се срещне с бразилския президент в Малайзия, съобщиха бразилски дипломати

Валерия Динкова
Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва. Снимка: AP Photo/Andrew Medichini
Сао Пауло,  
22.10.2025 18:17
 (БТА)

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва може да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Малайзия в близките дни, предаде Ройтерс, позовавайки се на бразилски дипломати.

Късно снощи в. "Глобо" съобщи, че срещата между двамата лидери е договорена за неделя в Малайзия, но посочи, че все още не е определен конкретен час.

Бразилски дипломати заявиха пред Ройтерс, че подхождат внимателно към информацията, тъй като все още няма официално потвърждение от Белия дом.

По-рано служител на Белия дом заяви, че "текат дискусии за улесняване на подобна среща" в Малайзия, след приятелския разговор, проведен миналия месец между двамата държавни глави, по време на който те обсъдиха икономическите и търговските си взаимоотношения.

В началото на август Тръмп увеличи митата на повечето бразилски стоки, внасяни в САЩ, на 50% от доскорошните 10% като обвърза решението си с "лова на вещици" срещу бившия президент Жаир Болсонаро.

През септември Върховният съд на Бразилия осъди Болсонаро на 27 години затвор за заговор за преврат, след като той изгуби изборите от Лула през 2022 г.

Свързани новини

17.10.2025 11:59

Бразилският външен министър призова на среща с държавния секретар на САЩ да бъдат отменени високите мита, наложени от Тръмп

Бразилският външен министър Мауро Виейра призова САЩ да отменят високите мита, наложени от президента Доналд Тръмп. Той отправи този апел на среща с американския държавен секретар Марко Рубио, която бе определена от двете страни като положителна, предаде Франс прес.
09.10.2025 22:30

Официални представители от Бразилия и САЩ се споразумяха да се срещнат във Вашингтон, за да обсъдят търговията

Бразилският министър на външните работи Мауро Виейра и държавният секретар на САЩ Марко Рубио се споразумяха за среща между екипи от двете страни във Вашингтон, на която да бъде обсъдена търговията, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на правителството на Бразилия.

