Тръмп може да се срещне с бразилския президент в Малайзия, съобщиха бразилски дипломати

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва може да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Малайзия в близките дни, предаде Ройтерс, позовавайки се на бразилски дипломати.

Късно снощи в. "Глобо" съобщи, че срещата между двамата лидери е договорена за неделя в Малайзия, но посочи, че все още не е определен конкретен час.

Бразилски дипломати заявиха пред Ройтерс, че подхождат внимателно към информацията, тъй като все още няма официално потвърждение от Белия дом.

По-рано служител на Белия дом заяви, че "текат дискусии за улесняване на подобна среща" в Малайзия, след приятелския разговор, проведен миналия месец между двамата държавни глави, по време на който те обсъдиха икономическите и търговските си взаимоотношения.

В началото на август Тръмп увеличи митата на повечето бразилски стоки, внасяни в САЩ, на 50% от доскорошните 10% като обвърза решението си с "лова на вещици" срещу бившия президент Жаир Болсонаро.

През септември Върховният съд на Бразилия осъди Болсонаро на 27 години затвор за заговор за преврат, след като той изгуби изборите от Лула през 2022 г.