Официални представители от Бразилия и САЩ се споразумяха да се срещнат във Вашингтон, за да обсъдят търговията

Владимир Арангелов
Бразилският министър на външните работи Мауро Виейра. Снимка: AP/Angelina Katsanis
Сао Пауло,  
09.10.2025 22:30
 (БТА)

Бразилският министър на външните работи Мауро Виейра и държавният секретар на САЩ Марко Рубио се споразумяха за среща между екипи от двете страни във Вашингтон, на която да бъде обсъдена търговията, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на правителството на Бразилия.

Двамата политици са разговаряли по телефона по-рано днес и Рубио е предложил среща лице в лице с Виейра, на която да бъдат обсъдени приоритетни въпроси в отношенията между Бразилия и САЩ, се добавя в изявлението.

Президентът Луиз Инасио Лула да Силва днес каза, че обаждането на Рубио е било продължение на негов разговор с президента Доналд Тръмп в понеделник.

В интервю за местното радио „Пиата Ефе Еме“ Лула заяви, че е бил изненадан от резултата от разговора си с Тръмп, в който поискал да бъдат премахнати митата от бразилския износ за САЩ.

/ПЙ/

