Десислава Иванова
Тръмп ще се срещне с емира и премиера на Катар на борда самолета си при спирка за презареждане на път за Малайзия, каза Белият дом
Американският президент Доналд Тръмп при отпътуването си от военновъздушна база "Андрюс" на посещение в Азия, 24 октомври 2025 г. Снимка: Mark Schiefelbein/АП
Вашингтон,  
25.10.2025 15:00
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с емира и с премиера на Катар на борда на правителствения самолет "Еър Форс 1" по време на спирка за презареждане в Катар на път за Малайзия, където ще участва в регионална среща на върха. Това съобщи днес говорител на Белият дом, цитиран от Ройтерс.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще се присъедини към Тръмп в Катар, допълни говорителят.

/ДИ/

Към 15:34 на 25.10.2025 Новините от днес

