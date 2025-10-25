Тръмп ще се срещне с емира и премиера на Катар на борда самолета си при спирка за презареждане на път за Малайзия, каза Белият дом

site.btaТръмп ще се срещне с емира и премиера на Катар на борда самолета си при спирка за презареждане на път за Малайзия, каза Белият дом
Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с емира и с премиера на Катар на борда на правителствения самолет "Еър Форс 1" по време на спирка за презареждане в Катар на път за Малайзия, където ще участва в регионална среща на върха. Това съобщи днес говорител на Белият дом, цитиран от Ройтерс.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще се присъедини към Тръмп в Катар, допълни говорителят.
