Кирил Десподов направи асистенция при победата на ПАОК над Лил в Лига Европа

Капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов направи асистенция при зрелищната победа с 4:3 на ПАОК над френския Лил в среща от Лига Европа.

Десподов бе с ключова роля за оказалия се победен гол на гръцкия тим в 74-тата минута. Той премина през трима бранители на Лил по левия фланг и по земя сервира топката на Андрия Живкович, който от близка дистанция вкара за 4:2 и се реваншира за пропуска си от дузпа само четири минути по-рано.

ПАОК бе успял да поведе с 3:0 в резултата до почивката след голове на Суалио Мейте, Живкович и Янис Константелиас.

През второто полувреме Лил заигра много по-добре в атака, притисна съперника си и се върна в мача след голове на Бенжамен Андре и Хамза Игаман в 57-мата и 68-мата минута.

В 78-мата минута Имаган вкара още един гол, за да намали за 3:4, а три минути след това Десподов бе заменен. В края на добавеното време Лил стигна и до четвърти гол, но той бе отменен заради фаул, а пък Томаш Кедзиора от тима на ПАОК бе изгонен от игра за втори жълт картон.

За ПАОК това бе първа победа в турнира и тимът от Солун събра 4 точки. Лил е на 11-а позиция с 6 точки.

Английският Нотингам Форест спечели първия си мач след уволнението на мениджъра Ангелос Постекоглу. В сблъсък между бивши европейски отбори Нотингам надделя с 2:0 над Порто. И двете попадения паднаха от дузпи, като през първата част точен бе Морган Гибс-Уайт, а през втората - Игор Жезус.

За Нотингам това е първа победа от 17 август насам, когато бе победен Брентфорд в първия официален мач за сезона.

Един от основните претенденти за трофея в Лига Европа Рома претърпя втора поредна домакинска загуба в турнира. "Вълците" бяха надиграни с 1:2 от чешкия Виктория Пилзен на "Олимпико". Принс Аду и Шейх Суаре дадоха преднина от 2:0 на Виктория с голове в рамките на две минути в средата на първото полувреме.

В началото на втората част Пауло Дибала върна един гол от дузпа, но Рома така и не успя да се добере поне до равенството в мача.