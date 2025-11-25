От фондация „Международен балетен конкурс - Варна“ се надяват събитието да бъде възстановено с оригиналния му регламент

Работим за възстановяването на Международния балетен конкурс във Варна с оригиналния му регламент и високия ранг, който имаше преди прекъсването. Това казаха пред БТА представителите на едноименната фондация, която организираше събитието от 1992 до 2020 г. - Димитър и Соня Димитрови. Те са наследници на създателя на фондацията Емил Димитров.

Двамата са притеснени от стъпките на Община Варна за регистрация на марката „Международен балетен конкурс - Варна“ в Европейското патентно ведомство, но най-вече от намерението, демонстрирано от ръководителя на дирекция „Култура и духовно развитие“ Светослава Георгиева, за промяна в правилата и мащаба на събитието. Поясниха, че фондацията държи правата върху марката, но в Европейското патентно ведомство, за разлика от англосаксонските държави, не се проверява дали дадена марка вече съществува при регистрацията. За сметка на това се дава възможност за реакция и възражение от страна на първоначалния притежател.

Адмирираме заявката на Община Варна да подпомогне възобновяването на Международния балетен конкурс, но единствено при условие, че се съхрани неговото „ДНК“ - регламент, жури, място на провеждане, времетраене, дух, каза Димитър Димитров.

Неговата сестра Соня смята, че ръководството на Община Варна трябва да спре всякаква подмяна на стойностите на балетния конкурс и опитите да напише неговата история наново. Имаме нещо хубаво - можем да го определим като един ролс-ройс, който има нужда единствено да му се налее гориво, за да тръгне. Не бива да го променяме, добави тя, като подчерта, че зад фондацията стои цялата балетна общност в България.

Соня Димитрова припомни, че в началото на миналата година заедно с брат й са провели среща с кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета Павел Попов, на която обсъдили бъдещето на конкурса и този разговор много ги е обнадеждил. Ние обяснихме, че няма художествени, а само финансови проблеми, които възпрепятстват подновяването на събитието. Затова настояваме за среща между представители на министерствата на културата и финансите, фондацията и местната власт, за да се измисли нов модел на финансиране. Според Димитрови вариантът е Община Варна да дотира конкурса директно от хазната, без да се налага фондацията да кандидатства по Фонд „Култура“, а организацията на събитието да се извършва от външен оператор, който има нужната експертиза. Според Соня и Димитър Димитрови ролята на Министерството на културата е да дофинансира конкурса и да го представя в националния календар.

Соня Димитрова подчерта, че от 1992 г., откогато фондацията съществува, винаги са работили чудесно с Община Варна, оттам са им съдействали и са отделяли максималното за провеждането на балетния конкурс. Затова недоумява кому е нужно да се регистрира нова марка при съществуваща вече такава. Не бива нещо градено грижливо, с история от 1964 г., да се губи или променя за сметка на нов конкурс с псевдорегламент, каза тя. Димитрова се надява, че Общината ще поеме отговорност и ще оттегли регистрацията на марката, защото счита, че с тази постъпка като организатори от общинската администрация си „правят харакири“.

Тя припомни, че фондация „Международен балетен конкурс - Варна“ е юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност. Нейни учредители са „Нина Ричи“ АД - Париж, представено от собственика Жил Фукс; „Герлен“ АД - Париж, представено от собственика Жан-Пол Герлен; „Гранд хотел Варна“ АД; Общество „Балет“ – София; „Музика“ ЕООД - Варна; „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД; Емил Димитров, а от 2014 г. са вписани и Димитър Димитров и Соня Димитрова. Във фондацията са още Фестивалният и конгресен център и Дворецът на културата и спорта във Варна.

Балетният конкурс във Варна е първият подобен в света и най-престижният, дал пример за много други. Провежда се под егидата на ЮНЕСКО и под патронажа на неговия генерален директор, което също говори за високия авторитет на конкурса. За състезанието са излизали медийни публикации на всички континенти. От съдбата му се интересуват в Япония и Южна Корея. „Конкурсът надхвърля мащабите на град Варна. Той е с национално и световно значение. Имаме един диамант, който сега някой се опитва да подмени с камъче“, каза Соня Димитрова.

Според нея доказателство за мащаба и престижа на събитието е и фактът, че въпреки ниския награден фонд, който предлага, най-много балетисти избират да се явят именно на него, тъй като е най-силният старт, който могат да имат в кариерата си, медалът от Варна отваря всички световни сцени. Днес лауреатите танцуват в най-престижните театри в света, а някои от тях са и техни директори - като Патрик Дюпон, Орели Дюпон, Жозе Мартинес.

Освен това по време на изданията на международния конкурс фондацията провежда съпътстващи изложби, конференции, младежка академия, също така организира Националния балетен конкурс на името на Анастас Петров. По думите на Соня Димитрова малшансът на Варненския балетен конкурс е бил, че през 2018 г. е загубил основни спонсори от чужбина, а в днешно време дарителството у нас вече не съществува, установяват от фондацията при търсенето на меценати.

Фондация „Международен балетен конкурс - Варна“ е учредена от Емил Димитров, който е диригент, цигулар и преподавател. Неговият син Димитър Димитров понастоящем е неин председател. Дъщерята на Емил Димитров - Соня Димитрова, е член на Управителния съвет. Тя има музикално и балетно образование, завършила е в Москва, където е работила в Болшой театър, след което продължава кариерата си в Париж.

Емил Димитров заедно с Юрий Григорович създава Федерация на международните балетни конкурси, в която на челно място се намира Международният балетен конкурс във Варна. Димитър Димитров е заместник-президент на федерацията.

Както БТА съобщи, преди дни общински съветници от Варна поискаха оставката на Светослава Георгиева - ръководител на дирекция „Култура и духовно развитие“ в Община Варна, заради подадената заявка за регистрация на марката на Международния балетен конкурс в града.