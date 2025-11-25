Унгарският премиер Виктор Орбан честити изборната победа на Синиша Каран в босненската Република Сръбска

Премиерът на Унгария Виктор Орбан честити победата на Синиша Каран на предсрочните президентски избори в босненската Република Сръбска тази неделя (23 ноември).

„Поздравления за избрания президент Синиша Каран и на (управляващия) Съюз на независимите социалдемократи за изборната победа в Република Сръбска“, написа Орбан в профила си в социалната мрежа Екс. „Отдавна работим заедно за стабилността на региона. Очаквам да продължим това сътрудничество“, написа Орбан в Екс.

Каран благодари на Орбан, като подчерта, че унгарският премиер е голям приятел на Република Сръбска.

„Ценим много подкрепата Ви за Република Сръбска, която никога не е липсвала. Сигурността ни е в общите цели и ценности, продължаваме сътрудничеството за доброто на Република Сръбска и Унгария", написа Каран в профила си в Екс.