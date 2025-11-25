„Новартис“ съкращава 550 работни места в Швейцария заради автоматизация на производството

Швейцарската фармацевтична компания „Новартис“ (Novartis) ще съкрати 550 работни места в завода си в Щайн край Базел, предаде ДПА.

Компанията планира да прекрати производството на таблетки и капсули, както и опаковането на стерилни продукти на площадката до края на 2027 г. „Новартис“ възнамерява едновременно да увеличи степента на автоматизация във фабриката в кантона Аргау. Комбинацията от тези промени ще доведе до съкращаването на 550 щатни позиции.

От „Новартис“ посочват, че за да запази конкурентоспособността на производството си в Швейцария, компанията трябва да се фокусира върху иновативни производствени техники и високонадеждна автоматизация.

Паралелно с това „Новартис“ инвестира 80 млн. долара в завода си в Швайцерхале край Базел, където ще разширява производството на малки интерфериращи РНК (siRNA). Очаква се инвестицията да създаде около 80 нови работни места до края на 2028 г.