Тейлър Суифт оглавява класацията на „Билборд“ за албуми за седма поредна седмица

Поп звездата Тейлър Суифт за седма поредна седмица е начело на класацията на „Билборд“ за албуми с The Life of a Showgirl, съобщи сайтът на изданието.

Тя остава на върха с продукцията, от която в САЩ през изминалата седмица са продадени 93 000 еквивалентни единици.

The Life of a Showgirl е вторият албум, издаден през 2025 г., прекарал първите седем седмици от излизането си на челната позиция на чарта след I'm the Problem на Морган Уолън, който се задържа на върха през първите си осем седмици от общо 12 начело.

Второто място в класацията е за Съмър Уокър с Finally Over It, който дебютира в подреждането тази седмица. От албума ѝ са продадени 77 000 еквивалентни единици. Продукцията излезе на пазара на 14 ноември.

Морган Уолън с I'm the Problem се нарежда трети в албумния чарт на „Билборд“, като отстъпва една позиция спрямо миналата седмица. За отчетния период от него са продадени 76 000 еквивалентни единици.

Четвъртото място е за американския рапър Нейтън Джон Фойерстайн, който се изявява с творческия псевдоним Ен Еф. Тази седмица той дебютира в подреждането с албума си Fear, от който са продадени 76 000 еквивалентни единици за отчетния период.

В челната петица място намира и саундтракът на анимационния филм „Кей-поп: Ловци на демон“ с 68 000 продадени еквивалентни единици. Той слиза две места спрямо класацията от миналата седмица.