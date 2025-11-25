Флориан Вирц, Конър Брадли и Джереми Фримпонг пропуснаха тренировката на Ливърпул преди мача с ПСВ Айндховен в Шампионската лига

Футболистите на английския гранд Ливърпул - Флориан Вирц, Конър Брадли и Джереми Фримпонг, пропуснаха тренировката преди мача с ПСВ Айндховен в Шампионската лига, предаде „Скай Спортс“.

Полузащитникът Вирц, както и десните защитници Брадли и Фримпонг, не взеха участие в загубата с 0:3 от Нотингам Форест във Висшата лига през уикенда заради контузии. От „Скай Спортс“ съобщиха, че тримата са отсъствали и от тренировката на мърсисайдци днес.

В мача срещу Форест, халфовете Доминик Собослай и Къртис Джоунс покриваха позицията, играейки извън удобната си зона на терена, а това донесе сериозни проблеми в защита на Ливърпул.

Тимът на Арне Слот има 8 загуби в последните 11 двубоя във всички турнири и единствено намира утеха в Шампионската лига, където заема 8-ото място с три победи и само едно поражение от началото на сезона.

В сряда предстои домакинство срещу шампиона на Нидерландия ПСВ Айндховен, който е на 18-ата позиция след четири изиграни двубоя и до момента няма мач без допуснат гол в надпреварата.