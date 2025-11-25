Производствените цени в САЩ са нараснали с 0,3 на сто през септември на месечна база

Цените на производител в САЩ са нараснали през септември на фона на по-високите разходи за енергийни стоки и частично прехвърляне на митата върху потребителите, съобщи американското министерство на труда чрез своето Бюро за трудова статистика, предаде Ройтерс.

Индексът на цените на производител е нараснал с 0,3 на сто след ревизирания спад от 0,1 на сто през август, припокривайки се с очакванията на анкетираните от „Ройтерс“ икономисти

На годишна база показателят се покачва с 2,7 на сто – темп, идентичен с този от август. Докладът бе публикуван със закъснение заради 43-дневното спиране на работата на федералното правителство.

Цените на промишлените стоки са нараснали с 0,9 на сто – най-големият месечен ръст от февруари 2024 г. Енергийните стоки, чийто ръст достига 3,5 на сто, формират около две трети от увеличението. Цените на надценките на търговците на едро са останали без промяна след спад от 0,3 на сто през август, когато свиването на търговските надценки подсказа, че търговците поемат част от въведените от президента Доналд Тръмп мита върху вносните стоки.

Тази динамика допринася за умереното покачване на потребителските цени, макар че част от стоките в супермаркетите – като говеждо месо, кафе и банани – са поскъпнали значително.

Икономисти прогнозират, че прехвърлянето на ефекта от митата ще подхрани инфлацията през следващите месеци. Няколко проучвания, включително индексите Ес енд Пи Глобъл Пи Ем Ай, показват, че американските компании продължават да плащат по-високи цени за входящи материали и да искат по-високи цени за своите продукти през ноември.

Правителството отчете през октомври, че потребителската инфлация е нараснала с 0,3 на сто през септември след 0,4 на сто през август. Докладът за индекса на потребителските цени бе публикуван въпреки режима частичното спиране на правителството на САЩ, за да може Управлението за социално осигуряване да изчисли корекцията за разходите на живот за 2026 г. за милиони пенсионери и други получатели на помощи.

Шансовете за ново намаление на лихвените проценти от страна на Управлението за федерален резерв през декември са се увеличили, въпреки опасенията на някои американски централни банкери относно инфлацията.