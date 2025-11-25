АНА-МПА: Целта ни е да достигнем средните заплати и доходи за Европа, каза гръцкият финансов министър Пиеракакис в интевю за „Дойче веле“

Образът на Гърция е напълно различен в сравнение с преди 10 години, каза министърът на икономиката и финансите Кириакос Пиеракакис в интервю за „Дойче веле“, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Пиеракакис обясни, че Гърция вече е страна, постигнала фискален баланс, с първични излишъци, безработица на нивата от 2008 г. и темп на растеж, значително по-висок от този на еврозоната.

Пиеракакис подчерта, че Гърция сега е на стабилен възходящ път, въпреки че все още съществуват предизвикателства. „Нашата цел е да се доближим до средното за Европа ниво както по отношение на заплатите, така и на доходите. През 2019 г. Гърция беше достигнала 62% от средното за Европа; днес е дестогнала 70%. Въпреки напредъка знаем, че все още не сме достигнали нивото, към което се стремим.“

Пиеракакис отбеляза и голямото постижение на страната - дигиталната реформа. „Ще обсъдим именно тази промяна с германското федерално правителство, което избра да създаде Министерство на дигитализацията. Нека обсъдим какво сме научили като страна и какво от всички тези уроци би могло да е от значение за германската икономика“, добави той.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)