Община Разград кандидатства за изграждане на фотоволтаични централи за собствени нужди, комбинирано със зарядни станции за електромобили

Община Разград кандидатства за изграждането на фотоволтаични централи за собствени нужди, комбинирано със зарядни станции за електрически автомобили. Проектите са по различни направления, каза кметът Добрин Добрев в отговор на въпрос на общинския съветник от „Кауза Разград“ Антон Монев на заседанието на Общинския съвет. Питането беше свързано с Плана за адаптация към климатичните промени с вносител кмета на община.

Добрин Добрев заяви, че освен проектите, изготвени от общината, има и частни инициативи за изграждането на допълнителни паркоместа със зарядни станции, както за бързо, така и за бавно зареждане. „Надяваме се още догодина да има изградени зарядни станции за електромобили“, добави кметът. Той заяви още, че електромобилите на територията на Община Разград паркират безплатно, като това е регламентирано в Наредбата за организацията на движението по общинските пътища и улици.

Общинският съветник от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Мирослав Грънчаров помоли Добрев да представи конкретни примери какво се очаква да бъде свършено чрез приемането на плана. Кметът отбеляза, че мерките са записани в стратегическия документ, като сред тях той посочи използването на зелена енергия за собствени нужди и за енергийна ефективност.

Планът за адаптация към климатичните промени беше приет с гласовете на 24 общински съветници, а трима се въздържаха. Документът анализира климатичните тенденции за периода 2061-2020 г. и прави прогноза до 2030 г., като обхваща краткосрочно, средносрочно и дългосрочно планиране в секторите земеделие, води, здраве, инфраструктура, биоразнообразие и икономика. Основна цел на плана е да осигури устойчивост на местно ниво, като идентифицира рисковете от изменението на климата, оценява уязвимостта на ключови сектори и предлага конкретни мерки за адаптиране и намаляване на негативните последици.

Комбинацията от суши и екстремни горещини, които засягат едновременно населението и различните сектори, са ключов риск за Община Разград. Средно значими са бурите и наводненията, а като среден до нисък риск са отчетени тежки зимни студове. Това е изведено като заключение от направения секторен анализ и анализ за уязвимост на населението в плана. С оглед постигане на поставените цели и подцели се предвижда изпълнението на набор от мерки и действия, систематизирани по сектори. Те обхващат устойчиво управление на водите, модернизация на земеделието, подобряване на градската среда, повишаване на енергийната ефективност и опазване на природните ресурси и др. адаптационни мерки, които носят ползи независимо от степента на климатичните промени.

„Адаптацията е постоянен процес, чрез който се цели намаляване на уязвимостта от последиците от изменението на климата и подобряване на капацитета за адаптиране на природните, социалните и икономическите системи към негативните въздействия от изменението на климата. Затова Планът за адаптация към климатичните промени трябва да се разглежда като "жив" документ, който трябва периодично да се ревизира, актуализира и надгражда, за да изпълни целта си, а именно Община Разград и жителите ѝ да бъдат подготвени и адаптирани към променящите се климатични условия“, се посочва в приетия от Общинския съвет стратегически документ.