Подробно търсене

СК Спортна гимнастика ЦСКА организира четвъртото издание на турнира „Велик Капсъзов“

Ива Кръстева
СК Спортна гимнастика ЦСКА организира четвъртото издание на турнира „Велик Капсъзов“
СК Спортна гимнастика ЦСКА организира четвъртото издание на турнира „Велик Капсъзов“
снимка: БФ Гимнастика
София,  
25.11.2025 23:00
 (БТА)

Клуб ЦСКА ще организира четвъртото издание на единствения турнир по спортна гимнастика у нас по двойки в памет на първия българин носител на олимпийски медал в този спорт - Велик Капсъзов.

Капсъзов е трикратен участник на олимпийските игри (1956, 1960 и 1964 година), като печели бронз на халки от Игрите в Рим 1960. Освен това той има медали на този уред на Европейските първенства през 1959, 1961 и 1963 година.

Надпреварата в памет на легендарния гимнастик е за смесени двойки на възраст от 14 до 18 години и ще се състои на 13 декември от 10.00 часа в залата по спортна гимнастика в национална спортна база „Раковски“.

"Горди сме да обявим четвъртия международен турнир по спортна гимнастика „Велик Капсъзов“. На 13 декември в зала „Раковски“ ще се съберат едни от най-талантливите млади гимнастици на възраст от 14 до 18 години, за да покажат дух, характер и спортно майсторство. За четвърта поредна година ICON GYM и Българска федерация гимнастика подкрепят младите гимнастици и застава зад развитието на спорта и силата на българския талант", написаха от клуба в социалните мрежи.

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:46 на 26.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация