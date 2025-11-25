Институциите в Софийска област изразиха готовност за нормалното протичане на зимния сезон в Боровец

Институциите в Софийска област изразиха готовност за нормалното протичане на зимния сезон в курортен комплекс Боровец. Срещата бе открита от областния управител на Софийска област Силвия Арнаутска и се състоя в хотел „Рила“.

Арнаутска каза, че днешната среща е по разпореждане на министър-председателя Росен Желязков във връзка с нормалното протичане на сезона.

Кметът на община Самоков Ангел Джоргов каза, че Боровец е важен не само за общината и областта, а е национален курорт. По думите му туризмът е ключов отрасъл за общината. През последните години са направени инвестиции в инфраструктурата. Той припомни, че миналата година Туристическият информационен център бе преместен в курорта, а тази година това отново ще се случи. По думите на кмета е направена необходимата организация за нормалното протичане на зимния сезон. Той отчете, че миналогодишният сезон е бил па-успешен спрямо предходния и е отчетен ръст на посетителите с шест процента.

От Областната дирекция на МВР София казаха, че са изготвени планове за нормално протичане на зимния сезон. Ще има допълнително командировани двама служители. Ще бъдат командировани и допълнително двама полицаи от Румъния. Има осигурени и ски патрули.

Старши комисар Георги Иванов, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - София област каза, че всяка година извършват подготовка за зимния сезон спрямо техниката. Ще има конкретни мероприятия за подготовката на сезона. Боровец разполага с един пожарен автомобил, който е оборудван със специални съоръжения. При нужда ще бъдат изпращани пожарни автомобили от Самоков, Костенец и Ихтиман. Проверени са десет големи обекта. Ще бъдат извършени проверки в останалите планирани обекти.

Инж. Румен Сачански от Областното пътно управление каза, че са готови за сезона. Направена е проверка на техниката. Подготовката на пътищата за зимата е почти приключила. Миналата седмица е направена маркировка на пътя Самоков - София, а ремонтът на пътя Самоков - Ихтиман се очаква да приключи скоро.

От Министерството на туризма казаха, че имат готовност да извършват проверки в помощ на хотелиери и ресторантьори. Ще бъдат отправени забележки, а след това и санкции, ако не се вземат нужните мерки. Представителите на ведомството съобщиха, че миналата година от Боровец е имало много малко жалби от гости на курорта спрямо другите зимни курорти у нас. На територията на комплекса всички писти са категоризирани.

Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) - София-област инж. Росица Итова каза, че са извършили профилактика на язовир "Бели Искър". Другата седмица предстои измиване и дезинфекция на двата резервоара в курорта. Обяснено беше, че ако възникнат непредвидени ситуации, могат да бъдат изпратени екипи от Самоков, Долна баня и Ихтиман.

Хотелиери добавиха, че имат проблеми с водоснабдяването и посочиха, че от крановете тече жълта и кална вода. По думите им този проблем е от години и попитаха ВиК от какво зависи и как може да бъде оправен. Кметът Ангел Джоргов обясни, че следващата седмица бъде свикана среща с ВиК, за да могат да разрешат проблема.

Директорът на Регионалната здравна инспекция - София-област д-р Розалина Чобанова посочи, че вървят регулярни проверки както всеки сезон - проверка на чистотата по басейните, кухненските блокове и към този момент няма отклонения. Тя помоли всички хотелиери да погледнат и актуализират договорите за медицинско обслужване. Проверява се и чистота на водата, единствено мътността й е над нормата, но няма проблем, който да застрашава здравето на туристите.

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) инж. Ирена Петкова се обърна към Областното пътно управление да има повече инициативност за почистване на пътя към курорта и поиска пред местната власт да бъдат раздадени повече съдове за разделно събиране.

От Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) информираха, че имат екипи, които са разпределени в Боровец и допълниха, че ще има засилени проверки.

Обърнато бе и внимание, че има бездомни кучета, които влизат на територията на хотелите и се случва да разнасят отпадъци от контейнери. Кметът отговори, че Общината е институцията, която отговоря за тях и посочи, че служителите на Центъра за безстопанствени животни ще направят обходи.

От Центъра за спешна медицинска помощ казаха, че не им достигат трима лекари, двама лекари асистенти и медицинска сестра. Те компенсират с екипи от съседни населени места.

В рамките на срещата бе обърнато внимание и на указания на ДАНС за повишено внимание във връзка с геополитическата обстановка, включително при настаняване на туристи от Държавата Израел.

От „Електрохолд България“ информираха, че отдел София-област разполага с нужната техника и аварийният персонал е обезпечен с нужното облекло.

Представители на „Електроразпределителни мрежи - Запад“ казаха, че всички проблемни участъци са годни за експлоатация. В момента се премахват високи дървета. Имат възможност и за командироване на допълнителен брой служители. Както БТА писа, преди дни изпълнителният директор на дружеството Радослав Цветков каза, че ежегодно преди зимния сезон екипи на ЕРМ - Запад започват подготовка на дружеството, която включва обход на трасетата, почистване на просеки и използване на термовизионна техника за обследване на електропроводите.

На въпрос от хотелиерите дали ще се подобри ситуацията с паркирането, кметът Джоргов каза, че вече са ремонтирани три паркинга и когато се направи новият паркинг в курорта, тогава се надяват да има повече свободни места. Той изрази желание в Боровец да бъде направен двуетажен паркинг.

От концесионера „Бороспорт“ увериха, че са готови за сезона. Пистите са обезопасени, направена е профилактика и очакват понижение на температурите, за да могат да правят технически сняг. От концесионера изразиха надежда да бъде ограничен тежкотоварният трафик по пътя Боровец - София, защото има много хора, които пътуват от столицата до курорта и обратно в рамките на ден. Става дума за събота и неделя и предпразничните дни. От Областното пътно управление казаха, че ще проведат срещи с кмета Ангел Джоргов и превозвачи.

Хотелиерите изразиха недоволство за това, че миналата година, когато курортът остана без ток, обяснението на дружеството пред туристите е било, че има много сняг и го определиха като „несериозно“.

Областният управител на Софийска област обясни, че миналата година са в били постоянен контакт и добави, че се надява тези срещи да дадат резултат и да се намери решение на всички проблеми. Силвия Арнаутска отбеляза, че природата също има въздействие и посочи, че тяхната роля е превантивна.

Заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров посочи, че от страна на МВР ще има допълнителни командировани 42 служители.

Миналата седмица кметът на общината проведе среща с институциите от община Самоков, които също изразиха готовност за нормалното протичане на сезона.

Министерството на туризма организира и проведе поредица от работни срещи, посветени на подготовката и цялостната оценка на готовността на курортите за предстоящия зимен туристически сезон 2025/2026.

В средата на този месец по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Самоков Ангел Джоргов каза, че се очаква официалното откриване на зимния сезон в Боровец да бъде на 27 декември.